Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi?/ L'autore “scappa”: “Basta reality, due mesi di casini e stress!”

Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi? Attilio Grilloni, l'autore tv “scappa”: “Basta reality, due mesi di casini e stress!”. E pensa a un programma per la conduttrice...

26 marzo 2018 Valentina Gambino

Il sogno di un autore TV: “Un programma con Maria De Filippi”

Attilio Grilloni si racconta tra le pagine del Messaggero, svelando anche che tipo di televisione gradirebbe fare in compagnia di Maria De Filippi. Autore TV di Videomusic, MTV e L'Isola dei Famosi, il 48enne si racconta dopo 20 anni di televisione nel dietro le quinte. Dopo aver scritto programmi ha iniziato a fare il manager tv e attualmente dirige 3Zero2, società di produzione che varia da Colorado fino alla pellicola che ha visto protagonista Fabio Rovazzi, uno degli artisti più amati dal pubblico giovane. A differenza di grandi produzioni del calibro di Magnolia ed Endemol, Grilloni si occupa anche di emissioni tv mandando in onda vari canali tra cui quelli Disney e molti eventi sportivi. Dopo aver fatto l'autore de L'Isola dei Famosi ed avere "torturato" Lory Del Santo e Al Bano, Attilio Grilloni ricorda in due mesi e mezzo in mezzo a zanzare a fare il capo delle prove: "In pratica ero pagato per “torturare” Al Bano e Lory Del Santo. Due mesi e mezzo in mezzo ai casini, a far da psicologo ai concorrenti. Bastava che un naufrago avesse mal di testa che la prova saltava. Ogni giorno per andare a lavorare ci dovevamo fare un'ora di motoscafo, magari di notte. I medici hanno dato più punti di sutura a noi della produzione che ai concorrenti". E quindi ha deciso di cambiare strada: "Chi fa i reality dopo un po' diventa un marine. Sono contento di averlo fatto, ma anche basta".

Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi? Parla un autore tv

Attilio Grilloni, nel corso della sua carriera ha avuto modo di avere a che fare con tanti capricci da star anche se in mezzo a loro, esiste qualche mosca bianca come Alessandro Cattelan, considerato dall'autore una vera macchina da guerra. Tra i nomi femminili invece, menziona anche Camila Raznovich: "Ha un ego tipico di chi va in video, ma è una professionista della madonna. È un sicario, non tentenna, non ha distrazioni. Ed è molto autoironica". Tra i suoi sogni uno show che giochi tra antropologia e sociologia: "Mi piacerebbe fare la versione italiana di What Would You Do, un incrocio tra una candid camera e un esperimento sociologico". E poi anche una conduzione precisa: "Il mio sogno sarebbe proporlo a Maria De Filippi. Me l'hanno sconsigliato perchè mi hanno detto che Maria sarebbe più a suo agio in studio che in mezzo al pubblico. Ma se lei lo scrive, allora mi costringe a chiederlo ufficialmente".

