Dario Cassini/ I 50enni e le serie televisive: "Troppe Pippe Mentali" (S'è fatta notte)

Troppe Pippe Mentali è il nuovo spettacolo teatrale di Dario Cassini, scritto in collaborazione con Massimo Papaleo e che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi in giro per l'Italia. Dal prossimo 6 aprile fino all'8 dello stesso mese il comico sarà infatti presente al Teatro Olimpico di Roma per far sorridere gli spettatori con questo suo nuovo lavoro, che lo riporta ancora una volta sui palcoscenici italiani. Questa sera invece, lunedì 26 marzo 2018, sarà ospite di Maurizio Costanzo e del suo programma S'è fatta notte, in onda su Rai 1 dalle 00.50. Sarà un'occasione per Cassini per parlare di questa sua nuova interpretazione, che ancora una volta lo vedrà combattere contro un rivale immaginario. L'analisi scelta per il suo Troppe Pippe Mentali si collega ad uno dei fenomeni che sta colpendo da diversi anni non solo il panorama mondiale, ma ancora di più quello italiano: le serie televisive. Quale rapporto ha un 50enne con questo particolare tipo di format, che vede giovani e giovanissimi fare vere e proprie maratone di streaming? Sarà proprio Dario Cassini a spiegarlo grazie alla sua analisi esilarante.

IL RAPPORTO CON GABRIELE CIRILLI

Dario Cassini si è appena lasciato alle spalle un successo importante dal punto di vista lavorativo e che lo ha visto in coppia con un altro noto comico, Gabriele Cirilli. I due nfatti hanno unite le forze su Comedy Central lo scorso febbraio grazie al programma Most Ridiculous, che li ha visti commentare diversi video amatoriali virali provenienti da tutto il web. Una versione moderna delle comiche e che ha permesso ai due artisti di farsi da spalla a vicenda. Dai gattini che imperano sul web fino ai matrimoni e le clip social più quotate del momento: uno show ben assortito, come del resto lo è la loro coppia. Il duo comico infatti ha rivelato in un'intervista a Tv Zoom di aver provato una forte soddisfazione per questa nuova esperienza lavorativa. Cassini ha trovato in Cirilli un professionista di primo piano, anche se in fin dei conti i due si conoscono da diversi anni. Cirilli infatti ha iniziato a svolgere la professione di comico proprio grazie a Cassini, aprendo i suoi spettacoli. Most Ridiculous non è stata però una reunion nostalgica, in memoria dei vecchi tempi in cui i due artisti si ritrovavano a dover fare uno spettacolo dal vivo con pochi spettatori. I due anzi hanno registrato quattro o cinque volte le prime puntate dello show, scoprendo di volta in volta di formare insieme una formula vincente.

