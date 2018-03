De Luca contro FuoriRoma Rai 3/ "Salerno offesa", l'ex sindaco attacca Concita De Gregorio

De Luca contro FuoriRoma Rai 3, "Salerno offesa, questo è squadrismo". Pesante attacco dell'ex sindaco nei confronti di Concita De Gregorio e quanto accaduto nella sua trasmissione.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

De Luca contro FuoriRoma Rai 3

Vincenzo De Luca ha deciso di schierarsi contro Concita De Gregorio e il suo programma FuoriRoma andato in onda in seconda serata su Rai Tre. La trasmissione aveva parlato infatti a lungo del suo operato da Sindaco nella città di Salerno. Passa poco tempo dopo la messa in onda della puntata che De Luca parte con l'offensiva su Facebook: "Dopo anni e anni di trasgressioni, sempre dalla stessa rete pubblica, abbiamo assistito stasera all'ennesimo atto di squadrismo mediatico. Hanno stravolto per l'ennesima volta la realtà. Interverremo in tutte le sedi opportune". De Luca ci tiene a sottolineare come la trasmissione di Rai Tre non sia solo un'offesa alla verità ma anche a quel 75% di cittadini che democraticamente hanno espresso consenso per l'operato e l'azione amministrativa della città. Ora vedremo se proprio Concita De Gregorio replicherà a quanto è accaduto durante la sua trasmissione FuoriRoma.

COSA È SUCCESSO A FUORIROMA SU RAI 3

L'ultima puntata di FuoriRoma su Rai 3 è stata dedicata in gran parte a Salerno. La trasmissione inizia con un positivo: "Non si capisce l'Italia se non si è mai stati a Salerno". Sembra essere un bell'elogio di una città splendida e infinitamente sottovalutata. I fari però poi si puntano sull'ex Sindaco: "De Luca è diventato signore e padrone di un feudo che oggi governa ancora dalla poltrona di Presidente della Regione". L'accusa della trasmissione è quella di gestire ancora oggi la città attraverso i figli e uomini che sono di lui di fiducia. Il programma di Concita De Gregorio ogni settimana racconta le storie, sia personali che politiche, dei sindaci e personaggi politici regionali che con il loro operato stanno cercando di formare la storia del nostro paese. FuoriRoma regala uno sguardo oggettivo e prova a offrire un racconto distaccato e che si attiene solo ai fatti, nonostante questo stavolta è finito nel mirino di pesanti accuse.

© Riproduzione Riservata.