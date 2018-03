Dori Ghezzi/ La moglie di Fabrizio De André: la loro storia d'amore in un libro (Che fuori tempo che fa)

Questa sera tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa ci sarà anche la bellissima e bravissima Dori Ghezzi, che parlerà di Fabrizio De Andrè e del suo nuovo libro

DORI GHEZZI, PRONTA A RACCONTARE FABER

Senza alcun dubbio, si tratta di una delle donne più amate del mondo dello spettacolo sia per la sua appassionata e lunga storia d'amore con il grande Fabrizio De André che per la sua carriera artistica. Recentemente, si è molto parlato di Dori Ghezzi e della sua storia d'amore con Fabrizio De André. Lo scorso inverno, infatti, è andato in onda proprio su Rai Uno il film per la TV dedicato alla storia di Faber. In occasione della presentazione di questo film Dori Ghezzi era già stata intervistata da Fabio Fazio in compagnia Luca Marinelli che interpretava il ruolo del marito. Anche in quell'occasione, Dori non ha potuto fare a meno di commuovere il pubblico raccontando la sua storia d'amore con De André e svelando qualche aneddoto sconosciuto ai più ma che ha permesso di conoscere uno dei più grandi cantautori italiani sotto un'altra luce.

IL NUOVO LIBRO SU DE ANDRÈ

Questa sera la compagna di vita di Fabrizio De André presenterà il suo nuovo libro Lui, io, noi. Ancora una volta, Dori ha deciso di condividere con i fan di Fabrizio la storia d’amore più importante della sua vita con un uomo che ha modificato in maniera radicale il modo di fare musica in Italia e non solo. Di sicuro, questa sera non mancheranno alcune note decisamente molto personali che avranno il compito di tratteggiare un Fabrizio De André che non siamo soliti vedere ma che ha dato così tanto alla sua Dori. Quella di Fabrizio De André è una storia che va al di là del tempo e chi meglio di Dori Ghezzi può raccontarla nei dettagli allo scopo di tenere vivo il ricordo dell'uomo che ha amato così tanto e che, a suo giudizio, ha ancora moltissimo da dare e da dire? Questa sera, di sicuro, si avrà occasione di ripercorrere la storia di De André e di Dori sia sotto il profilo sentimentale che musicale.

