Emigratis 3, Pio e Amedeo/ Anticipazioni e diretta 26 marzo 2018: da Gianluca Vacchi a Fedez e Chiara Ferragni

Emigratis 3, anticipazioni puntata 26 marzo: Pio e Amedeo voleranno a Los Angeles, dove incontreranno Fedez e Chiara Ferragni! Appuntamento stasera, alle 21.20, su Italia 1

26 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Emigratis

La ricerca sfrenata del lusso di Pio e Amedeo questa sera darà finalmente i suoi frutti: il duo comico di Italia Uno, alle prese con il nuovo viaggio di Emigratis 3, incontrerà infatti Gianluca Vacchi, che in fatto di popolarità e sfarzo non è di certo secondo a nessuno. Nelle video anticipazioni trasmesse nelle ultime ore dalla rete, vediamo infatti i due comici intenti a scattarsi un selfie con la nota web star, che si lascerà immortalare in uno scatto che già si preannuncia epico. Riusciranno Pio e Amedeo a ottenere dal ricco rampollo qualcosa di più che una foto ricordo? A quanto pare sì, dal momento che, nella scena seguente, li vediamo lanciarsi sul morbido letto di una lussuosissima camera d’albergo. Ma sarà davvero Gianluca Vacchi a coprire le spese del loro soggiorno all inclusive? Per scoprirlo, non resta che seguire l'appuntamento in onda quersta sera.

EMIGRATIS 3: L'INCONTRO CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

La seconda tappa del viaggio di Emigratis, che porterà ancora una volta Pio e Amedeo alla ricerca di vip, con il solo scopo di scroccare loro una cena o una notte un albergo lussuoso. Il duo comico, in particolare, si recherà in California, dove, oltre a visitare Holliwood, avrà la possibilità di incontrare e “infastidire” due vecchi amici, Fedez e Chiara Ferragni. Pio e Amedeo, in particolare, raggiungeranno i due noti fidanzatini nella loro dimora, dove porgeranno loro dei regali, forse per chiedere il parere della nota Fashion blogger. Nel video di anticipazioni trasmesso da Italia uno si vede infatti Chiara Ferragni che riceve da Pio e Amedeo un enorme borsone di colore scuro e, fra un sorriso e l’altro, non potrà fare a meno di nascondere il suo disagio. Quali altri modi troveranno i due comici di Italia Uno per mettere in imbarazzo la coppia?

PIO E AMEDEO AD AMSTERDAM

Il video promo trasmesso nelle ultime ore da Italia Uno rivela che Pio e Amedeo, nella seconda tappa prevista per Emigratis, questa sera si recheranno ad Amsterdam, dove avranno la possibilità di incontrare i vip italiani che vivono in zona e portare in città un po’ delle loro tradizioni pugliesi. Come da copione, non mancherà una visita nel popolare quartiere a luci rosse, dove il duo comico si recherà nottetempo per osservare le ragazze che, in vetrina, ammiccheranno al loro passaggio. Riusciranno i due irriverenti comici a mantenere la calma di fronte a un tale spettacolo? Nel video promo trasmesso nelle ultime ore, si scorge inoltre uno dei caratteristici coffee Shop, ma fra le tante immagini è possibile scorgere inoltre anche una singolare compra vendita nel bel mezzo della città. Che cosa avranno in mente i due bizzarri comici di Italia Uno? Per scoprirlo, non resta che cliccare qui e visualizzare il promo, trasmesso sul sito ufficiale della rete.

