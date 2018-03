Fabrizio Frizzi è morto per emorragia celebrale/ Ultime notizie, dall’ischemia a L'Eredità "lotto per Stella"

Fabrizio Frizzi è morto nella notte a causa di un'emorragia cerebrale. Il conduttore de L'eredità aveva 60 anni ed era uno volti televisivi più amati della Rai. Le ultime notizie.

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'Ospedale Sant'Andrea di Roma all'età di 60 anni in seguito ad un'emorragia cerebrale. L'annuncio è stato dato con una nota ufficiale della moglie Carlotta (dalla quale aveva avuto la piccola figlia Stella), del fratello Fabio e dei familiari che hanno riportato alcune semplici e commoventi parole: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Lo scorso 23 ottobre, il conduttore era stato colto da malore durante la registrazione di una puntata de L'eredità ed era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove gli era stata diagnosticata un'ischemia. Era restato in ospedale per alcuni giorni e, dopo una breve convalescenza, aveva deciso di tornare al timone della sua trasmissione. Nelle ultime interviste aveva però chiaramente rivelato che la lotta contro la malattia non era finita: "Se guarirò", aveva confessato, "racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando".

FABRIZIO FRIZZI E IL CORDOGLIO DELLA RAI

La notizia della morte di Fabrizio Frizzi è stata subito commentata dalla Rai, che ha precisato come insieme a lui se ne sia andato non solo un valido collaboratore ma anche un caro amico. "Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano. Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L'interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere". La nota della Rai prosegue con il pensiero alla famiglia dello scomparso conduttore: "È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore".

UNA CARRIERA LUNGA 40 ANNI

Fabrizio Frizzi ha esordito in Rai nel 1980 con la trasmissione 'Il barattolo', dedicata ai ragazzi, prendendo poi le redini di 'Tandem' e 'Pane e marmellata'. Negli anni è diventato uno dei volti più noti della televisione pubblica, grazie alla conduzione di trasmissioni cult quali 'Scommettiamo che?', 'Europa Europa', il preserale 'Luna Park', la maratona benefica 'Telethon' e 'Miss Italia' che ha guidato per ben 15 anni. Più di recente si è dedicato a 'Soliti Ignoti' e, ultima sua amatissima trasmissione, a 'L'eredità', alternandosi con l'amico fraterno Carlo Conti. Ma nella carriera di Frizzi non sono mancate altre sfide quali il doppiaggio nei film di animazione Toy Story e Cars, esperienze che ha amato in quanto "mi hanno avvicinato ai bambini". E non possiamo di certo dimenticare la sua simpatica partecipazione a Tale e Quale Show dove, convinto dal 'fratellone' Carlo Conti, aveva rappresentato personaggi del calibro di Piero Pelù, Enrico Ruggeri e Toto Cutugno.

