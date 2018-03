Federico Lombardo di Monte Iato, Cantine Firriato/ Chi è? L'innovazione del vino biologico (Boss in incognito)

Federico Lombardo di Monte Iato torna a Boss in incognito, dove aveva mostrato la particolarità portata nelle Cantine Firriato: la produzione di vino biologico

Federico Lombardo di Monte Iato

FEDERICO LOMBARDO DI MONTE IATO TORNA A BOSS IN INCOGNITO

Federico Lombardo di Monte Iato è il volto creativo delle Cantine Firriato, il brand vinicolo di famiglia che si trova nel cuore di Trapani. Il suo arrivo in azienda è stato cruciale per aprire lo sguardo verso la conduzione biologica e sostenibile dei vigneti, con una particolare attenzione per la responsabilità ambientale. Senza dimenticare il marketing strategico che ha potuto affinare proprio grazie al lavoro nell'azienda di famiglia, forte di una formazione gestionale che gli permette di seguire il processo della Cantina dalla produzione nelle tenute agricole fino al consumatore finale. Vedremo Federico Lombardo questa sera nella puntata speciale di Boss in Incognito per aiutare il salumificio Sano di Gianfranco Castelli, uno stabilimento di Accumoli che nel recente terremoto ha subito diversi danni. Sono trascorsi tre anni dalla sua prima partecipazione al programma: Federico Lombardo ha potuto così mostrare la propria azienda nel momento della vendemmia, una realtà vera e parte del grande ingranaggio a cui il brand Firriato deve il suo attuale prestigio. All'epoca non erano trascorsi che tre anni dall'entrata di Federico in azienda, una scelta collegata alle sue due più grandi passioni: il vino e la moglie Irene.

L’INTUIZIONE SUL VINO

L'ingresso di Federico Lombardo nelle Cantine Firriato ha permesso di approfondire l'attenzione del brand per il mondo biologico. Una scelta coerente con la decisione del fondatore Salvatore Di Gaetano di adottare il regime biologico certificato in tutte le sue tenute agricole. Un successo che ha portato l'azienda ad ottenere il riconoscimento dell'ISO per quanto riguarda il contenimento e la riduzione dei gas serra. Un percorso che è sfociato in un atto concreto, come ha sottolineato Federico Lombardo in una sua intervista a Il Sole 24 Ore, ovvero la creazione di una linea di vini biologici certificati e l'ormai celebre olio extra vergine d'oliva, presentati al Vinitaly del 2014. Senza considerare la sperimentazione fatta dall'azienda a conduzione familiare nella Tenuta di Calamoni, sita nell'isola di favignana. Un terreno difficile anche per via delle condizioni climatiche estreme, ma che ha permesso al brand Firriato di crescere con successo vitigni autoctoni a piede franco.

