GRANDE FRATELLO 15 / Un'ex fidanzata di Andrea Cerioli entra nel cast del reality show?

Il Grande Fratello 15 inizierà fra meno di un mese, condotto da Barbara d'Urso. Tra i concorrenti potrebbe esserci anche un volto noto, ovvero un'ex fiamma di Andrea Cerioli.

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso - Grande Fratello

La partenza del Grande Fratello 15 è ormai alle porte: il prossimo 23 aprile, Barbara d'Urso segnerà l'inizio del reality show più longevo della televisione italiana, i cui lavori sono in questi giorni particolarmente frenetici. La produzione infatti ha il difficile compito di scegliere un cast non famoso in grado di mantenere vivo l'interesse del pubblico, ripetendo il grande successo della versione vip andata in onda a fine 2017. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i ragazzi che varcheranno la porta rossa potrebbero esserci dei personaggi già noti al mondo del web. Si tratterebbe di alcune blogger o influencer, una delle quali sarebbe la scelta più interessante da parte degli autori. A lanciare l'importante indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia che ha incuriosito i fan del programma, dichiarando: "C'è una fashion blogger molto ambita dai marchi di moda, del nord Italia, che ha fatto perdere la testa agli autori che l’hanno provinata!".

UN'EX FIAMMA DI ANDREA CERIOLI NEL CAST DEL GF?

Nelle sue indiscrezioni, Gabriele Parpiglia ha evitato di fare il nome della fashion blogger che quasi sicuramente entrerà nel cast del Grande Fratello 15. Ospite di Emanuela Gentilin a Ultime dall'Isola, ha lanciato qualche dettaglio in più incuriosendo gli appassionati del programma. Di lì a poco, la pagina Instagram Le Perle ha espresso il suo punto di vista a tal proposito, chiarendo il nome della probabile web influencer. La fortunata sarebbe Zoe Cristofoli, già nota agli appassionati di gossip non solo per la sua relazione con il portiere del Frosinone Francesco Bardi. La Cristofoli, infatti, nel 2014 era stata anche una fiamma di Andrea Cerioli, prima che lui iniziasse la sua avventura televisiva proprio al Grande Fratello e, successivamente, a Uomini e donne in qualità di tronista. Sarà lei il volto giusto per riportare il reality show di Mediaset al successo?

© Riproduzione Riservata.