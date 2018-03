GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 26 marzo 2018: al via il concorso. Chi vincerà?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 26 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. I medici entrano in conflitto per la competizione, creando tensioni.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, lunedì 26 marzo 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Harder, Better, Faster". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: la Bailey (Chandra Wilson) sta vivendo una tranquilla mattinata in famiglia e sembra che sia più allegra del solito. Una volta soli in auto, cambia improvvisamente umore e rivela a Ben (Jason George) di doversi fermare al Seattle Presbiterian per una consulenza programmata. Non gli rivela però quanto dirà poco dopo ai medici: sta avendo un infarto. Gli esami medici svolti da una matricola rivelano invece che non c'è alcuna alterazione e quando il ragazzo ipotizza la presenza di stress, la Bailey pretende di parlare con un responsabile. Nel passato, Miranda dimostra fin da bambina di voler tenere sempre tutto sotto estremo controllo, sotto lo sguardo divertito della madre. Nel presente, la Bailey rifiuta la diagnosi di un medico che conosce: è sicura che non si tratti di stress. Nel passato, Miranda cade dalla bicicletta dopo aver tolto le ruote di sua iniziativa e la madre la rimprovera, sicura che altrimenti si farà male. Nel presente, la Bailey continua a sottolineare con il dottor Maxwell (Mark Moses) di essere convinta di avere un infarto in corso, anche se i sintomi non corrispondono a quelli da manuale. Intuisce poi che il suo disturbo compulsivo ossessivo potrebbe falsare l'opinione dello specialista e gli impone di farle avere un secondo consulto.

Maxwell invece chiede ad un collega psichiatra di parlarle. La Bailey di contro chiama in gran segreto Maggie (Kelly McCreary) e le impone di raggiungerla subito senza dire niente a nessuno. Una volta in ospedale, Maggie si trova di fronte a Richard (James Pickens Jr.) e scopre che si trova in ospedale per vedere la Bailey. Quest'ultima invece ha scoperto che la sua compagna di letto è in arresto cardiaco e riesce ad intervenire appena in tempo. Subito dopo però sviene e crolla sul pavimento. Un nuovo esame dimostra che i sospetti di Miranda erano corretti, ma Maxwell rifiuta che Maggie si occupi della sua paziente. L'intervento si rivela un successo, ma Richard inizia a chiedersi se non stiano correndo tutti troppo per accorgersi dei loro stessi malanni. La Bailey tuttavia ha una ricaduta mentre riflette sulla possibilità di informare Ben, per via di un cedimento dello stent. Richard alla fine è costretto ad intercedere con Maxwell perché permette a Maggie di fare una procedura non convenzionale per salvare la Bailey. Nel passato, Miranda scopre di essere stata accettata al college e rimane delusa dal fatto che la madre non si felice per lei. Scopre però dal padre che la preoccupazione della donna è dovuta alla perdita di una figlia che ha avuto prima di lei e che è deceduta ad appena due mesi. Mentre Ben corre a piedi per raggiungere l'ospedale, Maggie è costretta a rianimare Miranda per via dell'arresto cardiaco. La Bailey però riesce a superare l'intervento e Ben decide di rivelarle subito di voler lasciare i vigili del fuoco, ma la moglie gli chiede di ritornare sui suoi passi.

ANTICIPAZIONI 26 MARZO 2018, EPISODIO 11 "HARDER, BETTER, FASTER"

A distanza di diverso tempo dalla decisione di Jackson di sovvenzionare la gara fra medici, il personale dell'ospedale inizia a vivere una forte tensione. Soprattutto fra gli strutturati ed i tirocinanti che si trovano in gara per vincere i milioni di dollari del premio. Nel frattempo, Richard decide di prendere lezioni di salsa per sorprendere la moglie Catherine in occasione del suo compleanno e coinvolge Maggie nell'impresa. La figlia tra l'altro sta lottando contro se stessa, dato che dovrà confrontarsi con il primo anniversario della morte della madre. Amelia e Alex invece affrontano insieme un caso pediatrico in cui il paziente potrebbe perdere le capacità mentali. Meredith invece riceve dei consigli da una sua vecchia paziente che presenta dei problemi alla milza. Meredith potrà così ricevere un supporto esterno per la sua personale corsa verso il premio. Intanto, Jackson viene coinvolto in un progetto particolare della madre, in cui decide di entrare di diritto nonostante Catherine desideri diversamente.

