Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: due esterne con Nilufar

Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andranno in onda le due esterne di Giordano Mazzocchi con la tronista Nilufar Addati.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi (Instagram)

Al trono classico di Uomini e Donne spazio anche a Nilufar Addati e ai suoi corteggiatori. Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo, andrà in onda la sorpresa che Nilufar ha deciso di fare a Giordano Mazzocchi, dopo che lui aveva deciso di non tornare in studio. La ragazza sostiene che non può farle una colpa se lui è più avanti di lei nei sentimenti e lo accusa di essere distante. Giordano risponde che la distanza l’ha creata lei e che sarà lei a doversi avvicinare. Poi le “ordina” di non dare baci a nessuno, solo a lui. La tronista fa visita anche a Nicolò Ferrari, ma avendo un’altra esterna a disposizione decide di farla con Giordano. Nilufar cucina spaghetti al sugo e basilico e durante il pranzo continua a chiedere al maestro di sci di avvicinarsi, ma lui fa il sostenuto. La tronista fa la prima mossa e si sdraia appoggiando la testa sulle gambe del ragazzo, poi lo fa lui e Nilufar gli lascia dei leggeri baci sulla guancia. In studio Nicolò chiede spiegazioni e Nilufar dice che voleva passare più tempo con Giordano e l’ha fatto.

Il corteggiatore più amato dal web

Sui social Giordano Mazzocchi è senza dubbio uno dei corteggiatori più amati di questa edizione di Uomini e donne: “Giordano sta facendo di tutto per portarsela a casa e lo sta facendo nel modo più semplice che ci sia: dimostrandole quanto ci tiene” e “Stavo guardando il video di Perfect di Ed Sheeran... Solo io sogno Nilufar che sceglie Giordano sulla neve con sottofondo Perfect?!? Potrei piangere”, hanno scritto due fan del programma su Twitter. In tanti criticano la tronista Nilufar Addati: “Io un fidanzato come Giordano o Nicolò Ferrari lo vorrei pure… l’unica pecca è il loro prototipo di ragazza… vanno dietro a Nilufar”, “Nilufar mi deve spiegare perché è così acidamente acida con Giordano in esterna” e “Nilufar che continua con la storia che lei non è interessata quanto loro ma allora bastaaaa vai a casa non te li meriti, sei solo un'arrivista il tuo trono lo stanno portando avanti Giordano e Nicolò mentre tu muori ancora dietro Lorenzo: NON LA REGGO PIÙ”, commentano altri utenti.

