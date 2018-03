I MAGNIFICI SETTE/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi, 26 marzo 2018)

I magnifici sette, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Steve McQueen e Yul Brynner, alla regia John Stewart. La trama del film nel dettaglio.

26 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST STEVE MCQUEEN

I magnifici sette, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 23.10. Una pellicola western e action che è stata diretta nel 1970 da John Stewart e rappresenta un vero e proprio capolavoro della cinematografia western degli anni 60. Grazie alla presenza di un cast straordinario composto da grandi stelle del cinema come Steve McQueen, la narrazione de I magnifici sette, per la verità, è ispirata ad un altro grande capolavoro del cinema internazionale come I sette samurai. Anche se i film presentano molte differenze per stile narrativo e ambientazione, le due trame sono essenzialmente simili e vedono protagonisti un gruppo di 7 temerari che difendono un piccolo villaggio dalle incursione di criminali senza scrupoli. Il regista John Sturges, oltre ad aver curato la regia, si è anche occupato del soggetto e della produzione del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I MAGNIFICI SETTE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

In un piccolo villaggio messicano noto col nome di Ixcatlan, un gruppo di predoni senza scrupoli continua a importunare la popolazione locale depredando abitazioni e le piccole locande che animano il paesino. Ormai costretti a vivere in una situazione di disperazione assoluta, gli abitanti di Ixcatlan decidono di ribellarsi ricorrendo all'astuzia di Chris Adams, mercenario molto abile e in grado di proteggerli dai continui attacchi criminali. Per portare a termine la missione, Cris decide di ricorrere all'aiuto gli altri suoi amici. La banda dei sette, all'arrivo della gang capeggiata da Calvera, riesce a impedirne l'ingresso al villaggio. Dopo aver ristabilito l'ordine nel villaggio, il gruppo pistoleri dovrà lasciare il paesino su invito di cittadini di Ixcatlan. Ma quando Cris ed i suoi compagni si renderanno conto che il villaggio è ancora sotto assedio della gang di Calvera tornano a salvare il piccolo villaggio, anche per tenere fede a una promessa d'onore.

