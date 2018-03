IL RITORNO DI COLOMBO II-AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 26 marzo 2018)

Il ritorno di Colombo II - Autoritratto di un assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk e David Byrd, alla regia James Frawley. Il dettaglio.

26 marzo 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Il ritorno di Colombo II - Autoritratto di un assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 16,50. Una pellicola di genere poliziesca che ci mostra un altro episodio dell'ispettore di polizia più amati al mondo come il tenente Colombo. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, Rete 4 vedrà protagonista un nuovo episodio della serie televisiva del tenente Colombo, intitolato Il ritorno di Colombo II - Autoritratto di un assassino. Si tratta del primo episodio della nona stagione della serie TV, che è stato diretto da James Frawley, regista americano famoso per aver diretto una lunga serie di telefilm come Le inchieste di padre Dowling, Grey's Anatomy, Monkeeys, Storie di maghi e guerrieri e Law & Order I due volti della giustizia. Il ritorno di Colombo II - Autoritratto di un assassino, è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel novembre dell'89, mentre nel nostro paese è approdato solo due anni dopo, nel novembre del 1991 in prima visione su Rete 4. Nella versione originale il titolo del film è Murder, A self-portrait. Nel cast di protagonisti del film troviamo, oltre al protagonista Peter Falk, anche David Byrd, Danny Hassel, Isabel L'orca e George Coe. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DI COLOMBO II, AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Una giovane donna viene trovata morta sulla spiaggia e il tenente Colombo è incaricato di seguire per caso. La prima persona interrogata è Max, celebre artista nonché ex marito della vittima. La donna sembra essere morta per annegamento, in modo assolutamente casuale. Inoltre il marito sembrerebbe avere un alibi abbastanza solido. Mentre la sua ex moglie moriva, Max infatti stava terminando un dipinto. Ma Colombo fiuta qualcosa di sospetto e le nuove indagini portano a scoprire che la donna trovata morta viveva a pochi metri di distanza dall'appartamento che il suo ex condivideva con la sua nuova compagna e sporadicamente con la sua amante. Colombo non si accontenta e scopre che la donna annegata aveva una relazione con il suo psicoterapeuta e che i due erano in procinto di sposarsi....

