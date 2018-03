Ieri Oggi Italiani/ Oggi, 26 marzo, non va in onda il programma di Rita Dalla Chiesa

Mediaset cambia la programmazione in seguito alla scomparsa di Fabrizio Frizzi: su Rete 4 rinviato l’appuntamento con “Ieri oggi italiani”, condotto da Rita dalla Chiesa.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Rita Dalla Chiesa

Questa sera su Rete 4 non andrà in onda l’appuntamento in seconda serata con “Ieri oggi italiani”, condotto da Rita dalla Chiesa. In seguito alla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Mediaset ha cambiato la programmazione delle principali reti. In molti ricorderanno che Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sono sposati nel 1992 (ma si erano conosciuti nel 1983): separati nel 1998, hanno divorziato definitivamente nel 2002. “Tutti sappiamo il sincero affetto e rispetto che vi legava ancora, ammirabile e raro, se ne va un grande uomo. Il mio primo pensiero è andato a te cara Rita, oltre ovviamente alla sua famiglia. Non ci sono parole, penso che spesso la vita è ingiusta con chi non lo merita”, ha scritto un utente sulla pagina Facebook di Rita Dalla Chiesa. Questa mattina anche la conduttrice è andata all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dopo la notizia della morte di Frizzi: “Mancherà a tutti", ha detto Dalla Chiesa ai giornalisti. Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa erano tornati fianco a fianco nel 2015 per condurre insieme “La posta del cuore” su Rai 1.

Salta la puntata dedicata allo sport

La puntata di oggi di “Ieri Oggi Italiani”, dedicata allo Sport, doveva andare in onda dalle 23.00 circa su Rete 4. Gli ospiti annunciati erano: Faustino Coppi (figlio del grande Fausto), l’ex pugile Patrizio Oliva, l’atleta paralimpica Giusy Versace, l’ex calciatore Totò Schillaci, il giornalista Marino Bartoletti, Ferruccio Incerti, l’allenatore Arrigo Sacchi, Elena Barolo, l’ex tennista Nicola Pietrangeli, Oscar Damiani, Sandro Piccinini e Mikaela Calcagno. Ricordiamo che la parte storica di “Ieri Oggi Italiani” è affidata al giornalista e scrittore Roberto Olla, più volte premiato per i suoi lavori televisivi e documentaristici, attuale collaboratore del Tg5 ed in passato in Rai. Il ruolo di Maurizio Costanzo è quello di raccontare un ricordo personale legato all’argomento della puntata. Al posto di “Ieri Oggi Italiani” andrà in onda il film “Codice: Swordfish”. Al momento non è ancora stato annunciato quando verrà recuperata la puntata del programma condotto da Rita Dalla Chiesa.

