Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale: Beatriz e Matias, la scelta di Marcela (26 marzo)

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 26 marzo: la scelta di Marcela dopo aver scoperto la verità su Beatriz e Matias, Prudencio smaschera Julieta e Saul.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto che oggi, lunedì 26 marzo, va in onda sia alle 16.30 che alle 21.25 su canale 5. La soap opera spagnola inizia la nuova settimana con una doppia puntata ricca di colpi di scena che potrebbero cambiare il futuro di diversi abitanti di Puente Vejo. Mentre l’amore di Julieta e Saul fatica a sbocciare e sarà destinato a dover affrontare diverse turbolenze prima di poter sbocciare, al centro della nuova puntata serale, ci sarà così, non solo il sentimento che sta nascendo tra i nuovi protagonisti, ma anche il desiderio di Donna Francisca di tenere lontana la ragazza che, per atteggiamento, le ricorda Pepa. Ad appoggiare la Montenegro sarà Prudencio. Il ragazzo, infatti, dopo aver incontrato Julieta, si è innamorato di lei senza sapere che è la stessa ragazza per la quale il fratello Saul ha perso la testa. Quando lo scoprirà, non ci perderà molto a schierarsi con la Montenegro. Il triangolo tra Marcela, Matias e Beatriz, inoltre, è destinato ad animare ancora la trama serale della soap opera spagnola. I giovani protagonisti de Il Segreto stanno vivendo un momento difficile e il loro amore sembra destinato a finire per sempre, ma sarà davvero così? Nel frattempo, Candela e Severo sono nuovamente alle prese con le minacce di Donna Francisca. Cosa accadrà nella puntata serale? Ecco tutte le anticipazioni.

MARCELA SCOPRE LA VERITA’ SU BEATRIZ E MATIAS

Matias è deciso a rispettare il suo matrimonio con Marcela nonostante nutra dei sentimenti per Beatriz. La figlia di Hernando, nonostante sia corteggiata da Aquilino, non riesce a dimenticare il figlio di Emilia e Alfonso. La ragazza, infatti, non si arrende e decide di affrontare direttamente Matias avendo con lui un vero confronto. Beatriz, così, va alla locanda e affronta a viso aperto Matias. La giovane si lascia andare ad un lungo sfogo e le sue parole vengono ascoltate da Marcela che, però, decide di fare finta di niente soprattutto quando Matias, la caccia in malo modo. Marcela, inoltre, pur tenendo per sé quanto accaduto tra Matias e Beatriz, le confessa di essere preoccupata per il suo matrimonio. Francisca decide di affidare a Prudencio e Saul i progetti per la tenuta a cui stava lavorando Tristan. Dopo aver scoperto che Julieta è la stessa ragazza di cui si è innamorato anche Saul, decide di rivelare alla Montenegro il luogo in cui lei abita con la sua famiglia. Aquilino, invece, intrattiene strane conversazioni al telefono dalle quale si capisce che sta imbrogliando Hernando. Camila, infine, continua a sentirsi molto debole ma decide di mantenere il segreto con il marito.

