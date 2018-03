Il commissario Montalbano/ La piramide di fango, su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 26 marzo 2018)

Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica "La piramide di fango", episodio della decima stagione della serie "Il commissario Montalbano".

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

Nel cast Peppino Mazzotta

Oggi, lunedì 26 marzo 2018, su Rai 1 andrà in onda in prima serata una replica della fortunata fiction “Il Commissario Montalbano”. Salvo Montalbano è il commissario di Vigata, immaginario paesino siciliano, inventato dallo scrittore e sceneggiatore Andrea Camilleri e interpretato sul piccolo schermo da Luca Zingaretti. L'episodio di questa sera si intitola “La piramide di fango”. Si tratta del secondo episodio della decima sere e in prima visione è stato trasmesso, sempre su Rai 1, il 7 marzo del 2016. In questo episodio recitano, accanto a Luca Zingaretti, Cesare Bocci (Mimì Augello) e Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio) che fanno parte del cast fisso. Compaiono invece per questa specifica puntata Teresa Mannino, che veste i panni della giornalista Lucia Gambardella, e Yuliya Mayarchuk (Inge Schneider). La regia è di Alberto Sironi, che ha diretto tutti gli episodi della serie. La sceneggiatura è stata scritta con la collaborazione dello stesso Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano: La piramide di fango, la trama del film

Il corpo senza vita di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco, viene trovato in un cantiere. L’uomo indossa solo canottiera e mutande: il commissario Montalbano ipotizza che la vittima deve essere stata sorpresa dal suo assassino nella notte mentre dormiva e uccisa mentre cercava di scappare. Nelle vicinanze del cantiere Montalbano e Fazio trovano l’abitazione della vittima e riescono così a identificare l’uomo: si tratta di Gerardo Nicotra, contabile dell’ impresa edile che gestisce il cantiere in cui è morto. La giornalista Lucia Gambardella, che da anni si batte contro gli appalti truccati a Vigata, , racconta a Montalbano che il suo informatore, Saverio Piscopo, è stato quasi assassinato perché voleva denunciare un giro di corruzione tra le varie imprese edili delle provincia. Dopo una serie di depistaggi e di bugie, il commissario intuisce che la morte di Nicotra e il ferimento di Piscopo sono collegati…

