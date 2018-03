Isola dei famosi 2018, Valeria Marini: "Me ne vado!"/ La showgirl sbotta: colpa di Alessia e della Cipriani

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini minaccia di andarsene dopo aver discusso animatamente con Alessia Mancini e Francesca Cipriani. La showgirl rientra in Italia?

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Valeria Marini

Il terremoto Valeria Marini sconvolge l’Isola dei Famosi 2018. La showgirl sarda ha minacciato di abbandonare il reality e tornare immediatamente in Italia. A farle perdere le staffe sono state due donne, Alessia Mancini e Francesca Cipriani con cui ha avuto delle discussioni nelle scorse ore. Valeria Marini che è costretta ad occuparsi del fuoco, nelle scorse ore ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Alessia Mancini che ha rimproverato la showgirl per il modo con cui se ne occupa. La puntualizzazione della Mancini non è affatto piaciuta a Valeria Marini che le ha dato della “capetta”. La discussione tra le due è andata avanti per tutta la notte svegliando gli altri naufraghi, in particolare Francesca Cipriani che, stanca delle urla, ha chiesto sia ad Alessia che a Valeria di essere più educate e di non alzare la voce. La Marini, però, ha sbottato e, rivolgendosi all’ex pupa, ha detto: “Quando sei tu ad alzare i toni sembri una cornacchia. Anzi una cornacchia, una tarantola”. Poi ha precisato che non stava urlando, ma semplicemente rispondendo ad Alessia Mancini.

VALERIA MARINI TORNA IN ITALIA?

L’avventura di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018 è iniziata nella scorsa puntata. Il suo arrivo è servito per sviare l’attenzione da tutte le polemiche sul canna-gate che hanno travolto il reality sin dalla seconda puntata. Valeria Marini è giunta in Honduras come ospite speciale, ma di fronte alla bellezza dell’avventura, ha deciso di restare anche se non si sa per quanto tempo. Tuttavia, nelle ultime ore, a causa dei litigi con le donne, avrebbe nuovamente cambiato idea. Chi pensava che tra lei e le altre donne, in particolare Francesca Cipriani, sarebbe nata un’amicizia, a quanto pare, si sbagliava. Valeria Marini, solitamente molto solidale con le donne, si è sentita presa di mira dalla parte femminile dell’Honduras. Al contrario, gli uomini si stanno prendendo cura di lei. In particolare, Jonathan e Simone Barbato non la perdono di vista un attimo. Il mimo di Avanti un altro, qualora Valeria dovesse davvero decidere di lasciare l’Isola, sarebbe quello più triste e deluso avendo letteralmente perso la testa per lei. Martedì sera, dunque, giorno della nuova puntata, la Marini annuncerà il ritorno in Italia?

