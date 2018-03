LA NOTTE DELL'AGGUATO/ Su Rai Movie il film con Gregory Peck (oggi, 26 marzo 2018)

26 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GREGORY PECK

La notte dell’agguato, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 marzo 2018 ore 21.10. Una pellicola western che è stata diretta nel 1968 la Robert Mulligan, noto regista americano famoso per aver curato la regia di film come Una strada chiamata Domani, Il grande cuore di Clara, Lo strano mondo di Daisy Clover e L'uomo della luna. Il cast dei protagonisti della notte dell'agguato è composto da Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster, Lolaand Grace e Frank Silvera. Gran parte della trama ha tratto ispirazione dal romanzo scritto da Victor Olsen, intitolato the stalking Moon. Il regista Robert Mulligan ha anche prodotto il film assieme a Alan Pakula, produttore e sceneggiatore americano che ha portato al successo pellicole come Un ostaggio di riguardo, Giochi da adulti, Il Rapporto Pelican e L'ombra del diavolo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA NOTTE DELL'AGGUATO, LA TRAMA DELFILM WESTERN

La pellicola esordisce con alcuni militari statunitensi che, allertati dalla presenza di alcuni indiani nella zona, accerchiano un gruppo di pellerossa che in realtà si compone solo di donne e ragazzini. Uno Dei soldati americani si affeziona particolarmente ad una giovane fanciulla, Sarah, ed al suo figlioletto. I due sono in procinto di raggiungere la più vicina stazione ferroviaria e così Sam, il soldato statunitense, si offre volontario per accompagnarli e scortarli fino a destinazione. L'uomo ha intenzione di abbandonare per sempre la carriera militare e dedicarsi a una vita in campagna serena e spensierata. Arrivato in stazione, quella stessa notte il figlio di Sara scompare nel nulla e poco dopo sua madre e Sam riescono a ritrovarlo. Il giorno dopo tornano alla stazione ma scoprono che tutti i dipendenti sono stati barbaramente uccisi, probabilmente dal compagno di Sara, nonché padre del bimbo, un capo tribù pellerossa noto come Salvaje. Nonostante questo spiacevole e inaspettato inconveniente. Sara e suo figlio riescono a partire e raggiungere la cittadina di Silverstone, scortati da Sam. Quest'ultimo decide di invitare la donna e suo figlio a trasferirsi presso la sua fattoria che si trova nel Nuovo Messico. Tuttavia il suo migliore amico lo avverte che Salvaje sta per raggiungerli, intenzionato a recuperare suo figlio ed uccidere definitivamente sua moglie.

