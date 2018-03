LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Fabrizio Frizzi

Oggi, lunedì 26 marzo, alle 14.00 su Rai 1 andrà in onda La vita in diretta. Marco Liorni e Francesca Fialdini rendono omaggio al collega e amico Fabrizio Frizzi.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi, lunedì 26 marzo, alle 14.00 su Rai 1 andrà in onda La vita in diretta. Il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini cambia l’orario di messa in onda per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai scomparso questa mattina. La prima parte de La vita in diretta andrà in onda fino alle 14.30 e poi lascerà spazio al film “La mia vita è uno zoo”, con Matt Damon. Marco Liorni e Francesca Fialdini torneranno in diretta dalle 16.35 fino alle 18.50 circa. Questa mattina i due conduttori hanno ricordato il loro amico e collega: “Povero Fabrizio. Ascoltate ciascuna cosa bellissima che diranno di lui, perché è uno dei pochi di cui si sono solo e sempre dette cose bellissime”, ha scritto Marco Liorni su Twitter. “Fabry, niente. Ci rivedremo. E sarà ancora un mare di sorrisi. Dicevi, già ammalato, che la vita è meravigliosa. Tu hai saputo renderla tale, spargendo il bene a piene mani intorno a te. Grande lezione per tutti coloro che ti hanno incontrato nella vita o solo per televisione. Mi mancherai. Ci mancherai. Grazie, con immenso affetto”, ha scritto Francesca Fialdini su Instagram.

La Vita in Diretta Estate

Cambio al timone della versione estiva di La vita in diretta, che inizierà tra un paio di mesi. Il programma pomeridiano di Rai 1 continuerà a tenere compagnia al pubblico, ma La Vita in Diretta Estate non sai condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Al loro posto arriveranno Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli, come anticipa TvBlog. Gianluca Semprini è attualmente impegnato su RaiNews24 dopo aver lasciato Sky Sky Tg24 e aver condotto su Rai 3 Politics. Ingrid Muccitelli, invece, è attualmente partner di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia. La Vita in diretta versione estiva dovrebbe andare in onda giugno tutti i pomeriggi dopo il Tg1 delle ore 17 su Rai 1.

© Riproduzione Riservata.