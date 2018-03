LAURA MORANTE/ Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio (Che fuori tempo che fa)

Tra gli ospiti di questa sera di Che fuori tempo che fa ci sarà anche lei, la bellissima Laura Morante, protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio

Tra gli ospiti di questa sera di Che fuori tempo che fa ci sarà anche lei, la bellissima Laura Morante. Considerata una delle attrici più talentuose dell’attuale panorama italiano, Laura Morante questa sera presenterà Bob & Marys - Criminali a domicilio, il nuovo film di cui è co-protagonista al fianco di Rocco Papaleo. I due attori si sono cimentati in una commedia all’italiana in cui si avrà la possibilità di ridere molto ma anche di riflettere. I due si troveranno a dover fare i conti con un’avventura che modificherà radicalmente le loro abitudini e li farà tornare giovani. In occasione di alcune sue recenti dichiarazioni, la Morante ha reso noto il fatto che, a suo giudizio, in una donna la vera bellezza è rappresentata dalla grazia. D’altro canto, nella sua carriera Laura Morante ha sempre vestito i panni di una donna forte e risoluta che, seppure indiscutibilmente bella, ha fatto del suo carattere e della sua capacità di imporsi sugli uomini un punto di forza.

GUARDA AL FUTURO CON OTTIMISMO

Per Laura Morante il tempo che passa non è un problema, anzi. Ad ascoltare le sue interviste si comprende senza alcun genere di problema che per lei gli anni non sono altro che un coacervo di esperienze grazie alle quali avere la possibilità di guardare al futuro con ottimismo. Tutti i fan di Laura Morante e chi non vede l’ora di scoprire nei dettagli la trama del nuovo film di cui sarà protagonista non dovranno fare altro che attendere la messa in onda della puntata di questa sera di Che fuori tempo che fa. Fabio Fazio, come di consueto, non perderà l’occasione per strappare qualche risata al pubblico da casa e in studio ma, nello stesso tempo, cercherà toccare le corde più profonde di Laura Morante, permettendole di raccontarsi al grande pubblico e, magari, di farsi conoscere ancor meglio dai suo fan e non solo.

