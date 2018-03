Laura Pausini, piange in diretta per Fabrizio Frizzi/ Video Radio 2: “Sono devastata dalla sua morte”

Laura Pausini piange in diretta per Fabrizio Frizzi durante il live di Radio 2: video. “Sono devastata dalla sua morte”, ha detto in lacrime la celebre artista. Le ultime notizie

Laura Pausini, in uno scatto (Facebook)

Laura Pausini è scoppiata in lacrime questa mattina durante un live in diretta su Radio 2: la cantante infatti non è riuscita a trattenere l’emozione mentre ricordava la figura di Fabrizio Frizzi, deceduto a causa di una emorragia cerebrale nella notte a 60 anni e di cui oggi tutto il mondo della televisione dello spettacolo ne piange la scomparsa. La 43enne artista di Faenza si trovava infatti negli studi di Radio 2 per un mini-concerto live dato che oggi si celebrava durante la puntata di “Radio 2 Social Club” il cosiddetto #Pausiniday ma, come era inevitabile, non si è potuto fare a meno di rievocare lo storico conduttore che ha segnato negli ultimi trent’anni la storia dei palinsesti della Rai: tra l’altro, già in mattinata (quando si era diffusa la notizia della morte di Frizzi), la Pausini aveva vergato alcune righe di suo pugno sulla pagina ufficiale Facebook, anticipando che quello su Radio 2 sarebbe stato un concerto particolare: “Non è una mattina facile, la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha davvero commossa ed è difficile…” ha scritto, prima di dedicare anche un pensiero a sua moglie Carlotta e alla piccola Stella, “una bambina che quando sarà grande potrà dire con orgoglio di essere sua figlia”.

LE LACRIME IN DIRETTA DURANTE IL #PAUSINIDAY

Infatti, durante il concerto trasmesso in diretta da Radio 2, Laura Pausini ha chiesto scusa al pubblico presente per il fatto di non essere allegra come al solito, “ma ho sentito che avete reso omaggio a Fabrizio Frizzi, un uomo straordinario”. La cantante si è infatti commossa nel parlare del presentatore e ha ammesso che apprendere la notizia della sua scomparsa l’ha “devastata”, tanto che nel dirlo non è riuscita a trattenere nemmeno le lacrime. Come aveva fatto anche in precedenza su Facebook, l’artista ha nuovamente rivolto un pensiero affettuoso alla moglie e alla figlia della coppia e poi, consolata da Andrea Perroni e Luca Barbarossa, ha deciso comunque di portare a termine, seppure in tono dimesso e senza grandi autocelebrazioni (dato che l’occasione del concerto era il #Pausiniday) lo show in radio.

