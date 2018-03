Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: il corteggiatore confessa i suoi sentimenti per Sara

Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore Lorenzo Riccardi confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Come ogni lunedì anche oggi, 26 marzo, su Canale 5 tornano i giovani protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Si parte con il trono di Sara Affi Fella e in particolare dall’esterna con Lorenzo Riccardi, come rivelano le anticipazioni della registrazione. Dopo l’ultima puntata tronista e corteggiatore hanno avuto un battibecco in camerino per la reazione di Lorenzo, che aveva minacciato di andare via dal programma. Il corteggiatore si difende dicendo che dato che ci tiene a lei non può evitare certe reazioni. La tronista riesce a fargli ammettere di essere lì solo per lei. Per farsi perdonare, Lorenzo ha deciso di fare una sorpresa a Sara: in esterna Riccardi non si fa vedere e sorprende Sara mettendole gli auricolari nelle orecchie. Non si tratta di una canzone ma di una registrazione in cui Lorenzo confessa quello che prova per lei. Il corteggiatore sa di non essere perfetto e che non augurerebbe mai uno come lui a sua figlia, ma la pensa continuamente e sogna di stare con lei nella vita di tutti i giorni.

Lorenzo conquista nuovi sostenitori sui social

Dopo aver abbracciato Sara, Lorenzo se ne va. Durante l’esterna Sara dice di essere contenta che Lorenzo abbia finalmente manifestato i suoi sentimenti, ma in studio la ragazza dice di credere solo a metà alle sue parole e che lui deve ancora dimostrarle di essere sincero. Sui social iniziano ad aumentare i sostenitori di Lorenzo Riccardi, che nelle scorse settimane ha fatto molto discutere per la sua indecisione tra Sara e Nilufar: “Io capisco che se qualcuno per 3 mesi è indeciso e poi “di colpo” fa l’innamorato potrebbe essere falso. Ma qui si parla di Lorenzo, che alla seconda puntata diceva “Finché sto io qui tu con Sara non ci uscirai mai”,è perso per lei dal primo giorno, indecisione dove?” e “Ve lo spiego na volta sola: Lorenzo non è falso perché x me è così anche fuori. L'unica colpa che ha è che si è fatto trascinare dalle logiche televisive nel tira e molla sara-nulifar. Con un piccolo dettaglio: a lui è sempre piaciuta Sara. Non lo diceva perché lei”, hanno scritto due utenti su Twitter

