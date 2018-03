Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: Sara gelosa dell'amica Sissy?

Al trono classico di Uomini e Donne Luigi Mastroianni continua a corteggiare Sara Affi Fella, ma la tronista lo accusa di avere un'amica che non le va molto a genio...

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Al trono classico di Uomini e Donne continua la conoscenza tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo, andrà in onda l’ultima esterna tra i due: il corteggiatore va a prendere la tronista in albergo, poi si incamminano mano nella mano verso Castel Sant’Angelo sul Lungo Tevere. “Perché non mi scegli e ce ne andiamo fuori io e te?”, chiede Luigi, come anticipa il Vicolo delle news. Sara risponde di stare bene con lui e di averlo pensato più di Lorenzo, ma quando lui cerca di baciarla sulla bocca lei si allontana. Luigi perde le staffe e insinua che lei non sia davvero felice di vederlo. Sara lo accusa di essere “pesante” e il siciliano se ne va. In studio Luigi è convinto che Sara sceglierà Lorenzo e che lo stia prendendo in giro. Scoppia una discussione tra i due corteggiatori di Sara: Lorenzo è sicuro che Luigi non sia così perfetto come vuole far credere. Sara prende la palla al balzo per parlare di Sissi, un’amica di Luigi.

Sara gelosa di Sissy?

La tronista rivela di avergli già detto che che non le fa piacere che lui esca con questa ragazza, ma in settimana si è spesso divertito con gli amici come rivelano le sue storie su Instagram. Luigi Mastroianni spiega che Sissi è amica del suo amico Lorenzo. Maria De Filippi ipotizza che Sara non abbia baciato Luigi perché il padre non ha apprezzato i numerosi baci dati nel corso del programma. Sara dice di essere confusa tra i due corteggiatori e che preferisce non baciarli una seconda volta perché sarebbe un gesto troppo importante. Sui social Luigi Mastroianni conta numerosi fan e sostenitori ma in molti temono che Sara sceglierà il suo rivale: “Luigi bravissimo ragazzo, ma sento che per lui il palo si avvicina a velocità inaudite. Tra Sara e Lorenzo c'è tutt'altra complicità, tutt'altra chimica”, “Luigi sarà il nuovo Marco Fantini” e “Luigi un ragazzo d'oro, peccato che quello che ho visto tra Sara e Lorenzo non c è con lui”.

