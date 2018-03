MARCO FERRI È GAY? / Le dichiarazioni della madre rilanciano il sospetto: "E anche se lo fosse?"

26 marzo 2018 Redazione

La puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio ha chiamato in causa una questione, di cui qualche telespettatore de L'Isola dei famosi 2018 aveva già parlato qualche settimana fa ovvero le inclinazioni sessuali di Marco Ferri. Filippo Nardi, infatti, ha riferito che lui e gli altri compagni di avventura si sono chiesti in varie occasioni se lui fosse gay, dubbio causato da alcuni comportamenti ritenuti particolarmente effeminati. Sono quindi stati mostrati alcuni filmati nei quali si vedevano alcuni momenti di tenerezza tra Marco e Johnatan, con tanto di dichiarazioni di Cecilia Capriotti che ha affermato: "Al mio fidanzato se uno gli fa i grattini gli tira un pugno in faccia. (...) Inoltre una naufraga fidanzatissima si era infatuata di lui e lui ha risposto: No, grazie". Presente in studio, la mamma di Marco Ferri si è espressa su queste dichiarazioni, dicendo la sua sui presunti sospetti.

LE PAROLE DELLA MADRE DI MARCO FERRI

La madre di Marco Ferri, ospite a Domenica Live, ha detto la sua sulle dichiarazioni di Filippo Nardi. Davanti ai dubbi di quest'ultimo riguardo la possibile omossessualità del naufrago, ha affermato: "E anche se lo fosse?" In merito alle parole di Cecilia Capriotti, riguardo il rapporto con Jonathan, ha voluto ribadire ulteriormente: "Menomale ha risposto no grazie. Se devo scegliere tra mio figlio che fa i grattini a Jonathan e il fidanzato della signora che darebbe un pugno a Jonathan, allora io mi tengo mio figlio. E poi ad averne uomini con una femminilità spiccata come mio figlio. Che sia un ragazzo pulito e che ha dei sentimenti veri per Jonathan, per me è un valore". Parole che hanno trovato l'approvazione del pubblico di Canale 5 e dei telespettatori de L'Isola dei famosi 2018, secondo i quali non è necessario essere gay per rifiutare una ragazza impegnata sentimentalmente. Ad uscirne con una brutta figura sono dunque la stessa Capriotti e Filippo Nardi.

