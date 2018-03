Maria Pia Calzone / La diva di Gomorra si racconta: "50 anni? Sono la stessa di quando ne avevo 15"

Maria Pia Calzone, indimenticabile donna Imma di Gomorra, ha da poco compiuto 50 anni. Sempre attenta al suo ruolo di madre, ha incontrato il successo a 40 anni, quando...

26 marzo 2018 Redazione

Maria Pia Calzone

Molti la ricordano per il suo ruolo da moglie del boss nella prima serie di Gomorra, ma nel curriculum di Maria Pia Calzone le esperienze sul piccolo e sul grande schermo sono molteplici: di recente è infatti apparsa su Rai Uno per la serie tv dal titolo "Sirene", mentre al cinema ha stregato il suo pubblico con il film diretto da Ferzan Özpetek "Napoli Velata". Eppure, conferma l'attrice a Giovanni Bogani per di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, il successo è arrivato dopo i quarant'anni, tanto da indurre alcuni suoi celebri colleghi ad attribuirle un divertente nomignolo: "Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio mi chiamavano proprio così per scherzare: "er diesel". Quando lavoravamo insieme, e giravamo in notturna, si stupivano che quando loro erano stanchi, alle due di notte, io prendessi vita. Forse è la caratteristica di tutta la mia vita - ha ammesso l'attrice - ci metto un po' e poi quando ingrano non mollo!".

LA MATERNITÀ

Un successo in continua ascesa, arrivato a quarant'anni, e una serie di ruoli che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Ma come riesce Maria Pia Calzone a conciliare il lavoro e la maternità? A svelarlo è stata proprio l'attrice in una recente intervista concessa a QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino: "Si conciliano grazie a un lavoro che è molto meglio pagato di altri, con i quali diventa difficile riuscire a pagare una tata - ha rivelato Maria Pia Calzone ai microfoni di Giovanni Bogani - Chi è fortunato ha i nonni; ma soprattutto bisogna avere accanto uomini pazienti che ti sostengono quando non ci sei, maschi capaci di scambiarsi il ruolo di mamma con le proprie compagne". Per l'attrice, inoltre, la famiglia viene sempre prima di tutto, tanto da indurla a rinunciare a qualsiasi incarico che la tenga più del previsto lontana da casa: "L'anno scorso ho rinunciato alla ripresa di una tournée con Bentivoglio, Rubini e Isabella Ragonese per stare più vicina a Giulio. Avevo lavorato tastino tempo fuori, e non me la sono sentita di abbandonare Giulio di nuovo. E adesso ho appena rifiutato un'altra tournée". Maria Pia Calzone, infatti, è madre del piccolo Giulio, e ogni giorno concilia il suo successo come attrice alla quotidianità del ruolo di mamma.

"GLI OCCHI CON CUI TI VEDI NON SONO QUELLI DELL'ETÀ ANAGRAFICA"

Una successo che non conosce confini, un fascino da fare invidia alle ventenni e un talento fuori dall'ordinario: Maria Pia Calzone, volto amatissimo della serie tv Gomorra (dove ha interpretato l'amatissimo personaggio di donna Imma) ha da poco compiuto 50 anni, ma lei, raggiunta da Giovanni Bogani per QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, assicura che anche se "il numero è impressionante, gli occhi con cui ti vedi non sono quelli della tua età anagrafica, sono gli occhi del tuo stare al mondo". Sulle spalle, rivela infatti l'attrice, sente di avere non più di quindici anni, complici "una modalità molto naif dello stare al mondo" e "una certa indolenza adolescenziale" che la inducono a "fare un po' spallucce alle difficoltà". E su ciò che caratterizza il suo carattere non ha dubbi: la calma è una sua virtù, ma "non come capacità di evitare l'ansia, ma come sguardo attento, curioso sulle cose".

© Riproduzione Riservata.