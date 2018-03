Massimo Giletti, il retroscena su Fabrizio Frizzi / “Sapevo che non sarebbe arrivato a quest'estate"

Massimo Giletti ricorda l'amico e collega Fabrizio Frizzi e si commuove raccontando di sapere la verità sulla sua malattia: “Io sapevo la verità su di lui, non sarebbe arrivato all’estate…”.

26 marzo 2018 Valentina Gambino

Massimo Giletti, il retroscena inedito su Fabrizio Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi ha letteralmente sconvolto sia il mondo della televisione che le persone comuni. Il conduttore era uno dei volti più familiari e rassicuranti che potessero esistere. Tanti volti vip che hanno avuto il piacere di lavorare con lui e che lo stanno ricordando con dolore. Tra questi, anche Massimo Giletti, il giornalista passato su La7 con la sua "Non è L'Arena" che ha avuto modo di correre in ospedale per potergli regalare il suo ultimo saluto. "Questa mattina sono stato a dargli l'ultimo saluto alla camera ardente. È andato avanti a lavorare senza far pesare a nessuno il dolore profondo di sapere che la vita per lui era un arco molto più breve di quello che tutti noi potessimo immaginare", ha affermato commosso raggiunto dai microfoni di FanPage. Successivamente il conduttore brizzolato ha dedicato un pensiero anche al Fabrizio Frizzi uomo, lontano dalle telecamere. "Lui era così, uno dei pochi a essere così: era quello che appariva con la sua ingenuità, la sua fanciullezza, la sua serietà e la sua professionalità", ha precisato ancora Giletti.

Massimo Giletti si commuove quando ricorda l'amico Fabrizio Frizzi. Un uomo perbene che non sgomitava ma lasciava spazio agli altri. "Molto spesso ha anche pagato per questo - svela il giornalista - Però la gente lo amava e lo ama ancora". Di seguito, sempre raggiunto dai microfoni di FanPage, il conduttore di Non è L'Arena ha raccontato un retroscena riguardante la malattia di Frizzi: "Ci siamo sentiti anche pochi giorni fa, ci sentivamo sempre, soprattutto in questo periodo (...) Io sapevo la verità. Sapevo che Fabrizio non sarebbe arrivato a quest'estate". Poi il presentatore straziato dal dolore, conclude affermando: "era di una dolcezza infinita". Nel frattempo, il programma di Giletti in onda su La7, si sta portando a casa enormi soddisfazioni in termini di ascolti TV ma in questo momento, il giornalista ha notevoli difficoltà nel poterne gioire come vorrebbe. Il suo pensiero si sta concentrando verso altro, così come per tanti volti del mondo dello spettacolo che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare e conoscere Fabrizio Frizzi nel profondo, per la pulita persona che era e che rappresentava da anni.

