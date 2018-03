Monica Leofreddi/ Condurrà "Domenica In" nella prossima stagione televisiva? (S'è fatta notte)

Monica Leofreddi è riuscita a sconfiggere un nuovo ostacolo che si è abbattuto negli ultimi anni nella sua vita privata. La nota conduttrice non ha vissuto di certo un periodo semplice, sotto ogni punto di vista, ma anche di fronte ad una malattia importante come il tumore alla pelle che l'ha colpita pochi anni fa, è sempre riuscita a rialzarsi. Monica Leofreddi parlerà della sua esperienza diretta di oggi, lunedì 26 marzo 2018, durante la puntata di S'è fatta notte su Rai 1, in onda in seconda serata. E' trascorso meno di un mese da quando ha rivelato di aver vissuto dei momenti bui durante l'allattamento del figlio, anche se aveva notato già durante la gravidanza di essersi riempita di strani nei. Nonostante le insistenze del marito, ha rivelato a Porta a Porta, ha preferito rimandare il più possibile la visita specialistica, da cui è emersa una situazione allarmante. Il medico infatti ha notato infatti un neo sospetto sul suo addome, imponendole di operarsi il giorno successivo. Il verdetto di melanoma tuttavia è arrivato solo 15 giorni più tardi, a cui ha fatto seguito un nuovo intervento in tempi brevi per evitare il peggio. La Leofreddi non era in pericolo di vita, ma essere riuscita a prevenire lo sviluppo della malattia le ha permesso nel tempo di evitare di sottoporsi alla chemioterapia.

CONDURRÀ DOMENICA IN?

Il nome di Monica Leofreddi era ritornato ad impegnare di recente le pagine di gossip come nome per le papabili alla conduzione di Domenica In. Dati gli ascolti non proprio positivi per le previsioni iniziali di casa Rai, si era pensato infatti che la conduttrice potesse ritornare a svoltere il proprio ruolo sul piccolo schermo, prendendo il posto delle sorelle Benedetta e Cristina Parodi. Voci di corridoio alimentate anche dalla chiusura del programma Torto o ragione che meno di un anno prima l'aveva vista in lacrime di fronte alle telecamere. Un brutto stop per la carriera professionale della giornalista, a causa dell'esclusione dei palinsesti dell'emittente nazionale che l'ha vista piombare nel limbo al fianco di altri nomi importanti, come quello di Massimo Giletti. Subito dopo uno sfogo importante che l'ha vista oscillare fra le lacrime e la rabbia, la Leofreddi ha deciso di cogliere la palla al balzo per dedicarsi in toto alla famiglia. E sembra che la serenità le abbia permesso di ritrovare non solo il sorriso, ma anche un miglioramento dal punto di vista estetico. Radiosa, la vediamo infatti nelle sue foto sui social impegnata a mettere al centro la sua vita personale prima ancora di quella professionale. In particolare, in uno degli ultimi post la Leofreddi ha sottolineato come la serenità dipenda dal mondo di essere, molto più stabile di una felicità che vede come "un lusso da assaporare ogni tanto". Clicca qui per vedere la foto di Monica Leofreddi (https://www.instagram.com/p/BgnkXg-B7G3/?taken-by=monicaleofreddi_official).

