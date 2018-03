Netflix fuori dal Festival di Cannes 2018 / La piattaforma streaming bandita dalla competizione, ecco perché

26 marzo 2018 Valentina Gambino

Netflix è ufficialmente fuori da giochi. La nota piattaforma di streaming di film e bellissime serie televisive, è stata esclusa dalla competizione di Cannes. Le pellicole esclusivamente prodotte dalla compagnia, non riceveranno nessuna Palma d’Oro, premio che viene consegnato dal famosissimo festival. Secondo Thierry Frémaux, precedentemente discusso anche per avere bandito i selfie sul red carpet, la storia del cinema e la storia di internet: “sono due cose diverse”. Le polemiche hanno avuto inizio già lo scorso anno, quando durante il Festival del 2017, erano in gara proprio due film di Netflix: Okja di Bong Joon-ho e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach. Dopo la decisione del Festival di dare questa opportunità di far partecipare le due pellicole prodotte dalla compagnia televisiva, aveva causato una lunga serie di dibattiti specie da parte del regista spagnolo e capo della giuria 2017 Pedro Almodovar che a tal proposito aveva confidato: “Personalmente non credo che la Palme D'Or dovrebbe essere conferita a un film che non si veda su grande schermo”.

Di recente, era arrivato anche il punto di vista di Steven Spielberg su Netflix ed i premi per il cinema: “Se il tuo formato è televisivo, sei un film per tv. Meriti, se si tratta di un buono spettacolo, un Emmy ma non un Oscar”, aveva precisato il noto regista. Il direttore di Cannes quindi, ha rassicurato che nell’edizione 2018 del Festival, verranno proiettato i film prodotti da Netflix ma nessuno di loro sarà in gara. La decisione però, potrebbe non essere definitiva: “Dobbiamo mettere in conto che esistono nuovi potenti compagnie: Amazon, Netflix e presto, forse, Apple”, dichiara. “Difenderemo l'immagine di un festival che rischia, che interroga il cinema e dobbiamo farlo ogni anno”. Secondo quanto fa sapere Frémaux, la compagnia “comprende che l'intransigenza del suo modello è opposta alla nostra”. Successivamente, precisando la posizione dello scorso anno, chiarisce: “Speravo di poter convincere Netflix a portare i suoi film al cinema; ma sono stato presuntuoso, hanno rifiutato”. Da questo anno, solamente le pellicole con distribuzione nelle sale cinematografiche francesi potranno entrare a far parte della competizione. Il capo della giuria della nuova edizione del Festival francese, sarà Cate Blanchett.

