PAOLA DI BENEDETTO/ Non reagisce alle critiche a Francesco Monte: "Meglio il silenzio" (Isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto, ospite a Domenica Live, è stata poco battagliera evitando di reagire alle critiche contro Francesco Monte. Ecco la sua spiegazione.

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Paola Di Benedetto e Francesco Monte

La puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio è stata a dir poco scoppiettante grazie alla presenza di alcuni ospiti legati a L'Isola dei famosi 2018. Tra di essi non poteva mancare Paola Di Benedetto, concorrente eliminata qualche settimana fa e ora impegnata sentimentalmente con l'ex tronista Francesco Monte. Durante il dibattito nel salotto di Barbara d'Urso non sono mancate le frecciatine degli altri opinionisti, soprattutto da parte di chi ritiene la relazione tra Paola e Francesco assolutamente non sincera. È stato questo, ad esempio, il caso di Monica Setta, secondo la quale questo amore è nato troppo in fretta, mentre altri ospiti hanno espresso il loro sospetto che si tratti solo di una mossa mediatica per spostare l'attenzione dal canna-gate. Alle tante accuse, l'ex Madre Natura ha risposto in modo elegante, evitanto lo scontro diretto, ed evitando di prendere chiaramente le difese nei confronto del suo attuale fidanzato.

Paola Di Benedetto e la mancata difesa a Francesco Monte

L'atteggiamento di Paola Di Benedetto nella puntata di ieri pomeriggio di Domenica Live non ha convinto molti fan suoi e soprattutto di Francesco Monte, seguitissimo nei social network. Nelle ore successive alla trasmissione, molti hanno chiesto all'ex Madre Natura per quale motivo sia stata così poco battagliera in puntata, soprattutto quando si trattava di difendere il suo fidanzato dalle accuse degli opinionisti. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi ha quindi deciso di dire la sua, chiarendo la situazione: "Perché di fronte a certe battute e certe accuse di cattivo gusto la miglior risposta è il silenzio". Parole sintetiche e chiare, ma che comunque non sembrano porre fine a dubbi e sospetti questa relazione, che sembra essere nata fin troppo in fretta dopo la partenza di entrambi dall'Honduras. Solo il tempo chiarirà dunque la questione?

