PAOLA FERRARI VS STRISCIA LA NOTIZIA / Video, il tg satirico nota il ritocchino: la risposta della giornalista

Paola Ferrari è stata protagonista della rubrica 'Fatti e misfatti' di Striscia la notizia: il ritocchino è vero? Ecco la reazione e la risposta della conduttrice.

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Paola Ferrari

Striscia la notizia ha lanciato un servizio dedicato a Paola Ferrari, nel quale ha ripercorso la sua carriera televisiva, ovviamente chiamando in causa alcuni dei suoi indimenticabili strafalcioni. La conduttrice de La domenica sportiva della Rai è apparsa nel video andato in onda su Canale 5 in veste di cantante, attrice, ma anche giornalista non troppo apprezzata dagli addetti ai lavori. È questo il caso dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, che l'ha pesantemente criticata, ma anche di qualche errorino di troppo nell'uso dei verbi. Ma il tg satirico di Antonio Ricci le ha dedicato un'ampia pagina della sua rubrica 'Fatti e rifatti' per verificare se anche lei si sia dedicata al classico ritocchino. Ed infatti, la verifica dello scanner test è fallita: le labbra appaiono decisamente più carnose, per non parlare degli zigomi e del seno. Clicca qui per vedere il video della puntata condotta da Ficarra e Picone.

Paola Ferrari protagonista di 'Fatti e rifatti': la reazione della giornalista

Sono molti i vip ad essere finiti nella rivista di Striscia la notizia 'Fatti e rifatti'. Tra di essi anche Paola Ferrari che, non ha superato il test del tg satirico: secondo quanto riportato, infatti, la conduttrice si sarebbe dedicata alla chirurgia plastica nel viso, labrra e anche seno. Si tratta di sospetti fondati, considerando le immagini mostrate, ma che la Ferrari ha smentito categoricamente. Affidandosi al suo profilo Twitter ha voluto precisare: " Visto che qualcuno si ostina a dire che mi sono rifatta le labbra, questa solo io a 15 anni . Anche le te**e sono vere ma su quelle vi dovete fidare". Clicca qui per vedere l'immagine da lei caricata nei social network. Affermazioni che non sembrano avere comunque convinto i suoi followers, che notano un palese richiamo alla chirurgia estetica. Ma è soprattutto l'ironia, e qualche critica, ad avere la meglio su questa vicenda.

