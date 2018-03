PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 26 marzo 2018 a LatteMiele: Capricorno in ripresa, Ariete energico

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 26 marzo 2018: Capricorno in ripresa esce da una situazione negativa, Ariete sorprese in amore, Pesci finalmente si è reali protagonisti della vita.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 MARZO 2018

Ora andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo da Ariete e Pesci. Ariete: la Primavera è una stagione che porta grande energia. Ogni anno quando arriva porta una grande voglia di agire ai nati sotto questo segno zodiacale. In amore non solo c'è Venere nel segno che porta una voglia di amare, ma anche di poter realizzare nuove esperienze. Qualcuno potrebbe perdere la testa per una persona conosciuta negli ultimi giorni anche se molto diverse dal punto di vista di abitudini e di ceto sociale. Nella vita entrano persone intriganti che possono essere utili anche in vista del futuro. Pesci: ora si è davvero reali protagonisti della vita. Rispetto al passato vi è molta voglia di agire e di fare questo deve essere preso come stimolo per cercare di riprendere diverse cose lasciate in un angolo per tempo. Dall'autunno dell'anno scorso qualcosa si muove.

CAPRICORNO IN RIPRESA MA CON QUALCHE ACCIACCO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo totalmente pagina ora per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele e analizziamo i segni zodiacali da considerarsi né carne né pesce. Il Capricorno esce finalmente da una situazione decisamente negativa che ha regalato un marzo complicato. Nonostante questo c'è da dire che per riprendersi del tutto ci vuole un po' di forza. Bisogna verificare con attenzione quanto è accaduto per cercare di tornare in sella. Il Sagittario è pronto a decidere non solo della sua vita, ma anche di quella di chi gli sta vicino. Si è forti nei progetti, ma non tutto sta andando come si vorrebbe. E' un momento conflittuale per la Bilancia con la fortuna che ha governato marzo che ormai è terminata. Ci si sente sospesi tra emozioni e insofferenza per alcune cose non raggiunte. Sarà importante però cercare di essere tranquilli, evitando di fare mosse che si possono considerare affrettate.

ARIETE GRANDE ENERGIA, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele parte oggi, lunedì 26 marzo 2018, dai segni che si possono considerare top e flop della giornata. Il segno dell'Ariete vive un momento di grandissima energia per l'arrivo della Primavera che porta sempre la forza e soprattutto la voglia di agire. Venere nel segno in amore regala grandissima voglia di vivere delle nuove e interessanti esperienze. Interessanti come le giornate del Toro che però deve combattere come una Luna che in questo momento è in opposizione. Ultimo giorno di stress e difficoltà dei Gemelli che tra martedì e mercoledì avranno una netta ripresa che porterà buone notizie. Il Cancro è pensieroso e nonostante Giove favorevole non riesce a godersi il momento. Ogni giorno si vivono situazioni complicate e non c'è mai la possibilità di vivere un attimo di pausa. C'è una situazione complicata che regala una certa instabilità difficile da affrontare.

