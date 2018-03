PROFESSIONE ASSASSINO/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 26 marzo 2018)

Professione assassino, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Jashon Sthatam, Tony Goldwyn e John Mcconnell, alla regia Simon West. Il dettaglio.

26 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JASON STATHAM E TONY GOLDWYN

Professione assassino, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 22.35. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Simon West ed è stata interpretata nel 2011 da attori pluripremiati come Jashon Sthatam, Tony Goldwyn e John Mcconnell. Protagonista del film è Arthur Bishop, serial killer internazionale tra i più stimati e ricercati al mondo. Parte della trama di Professione Assassino-The mechanic, ricalca abbastanza fedelmente la linea narrativa della pellicola omonima che vide protagonista Charles Bronson nel 1972, con la regia di Michael Winner. Nel caso di Professione assassino del 2011, è presente anche un noto interprete cinematografico americano come Ben Foster, che nel film interpreta il personaggio di Steve McKenna. Foster è famoso al grande pubblico per aver preso parte a pellicole come Senza santi in paradiso, Inferno, Passione e desideri e L'ultima tempesta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PROFESSIONE ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film descrive le avventure spericolate di Arthur Bishop, serial killer professionista famoso per la sua precisione e meticolosità con la quale affronta il suo arduo lavoro. È dotato di una straordinaria abilità nel far apparire i suoi omicidi come decessi assolutamente naturali. Arthur non lavora da solo ma per conto di un'agenzia segreta guidata da Dean Sanderson, che gli procura gran parte di lavori. Per via del suo lavoro Arthur non ha amici, eccezion fatta per Harry Mckenna, un altro killer di professione che a parte dell'organizzazione di Sanderson. All'improvviso quest'ultimo decide che Harry deve essere eliminato, affidando operazione proprio ad Arthur. Dopo aver portato a termine la missione, in occasione della cerimonia funebre del suo amico Harry, Arthur farà la conoscenza di Steve, primogenito dell'uomo che ha appena ucciso, che presenta spiccate doti da Sicario professionista come il padre. Arthur, forse anche per ripulirsi la coscienza, finirà per assoldare Steve al suo fianco. Poco dopo però scoprirà che Sanderson, Steve e tutti gli altri membri dell'organizzazione sono pronti a tradirlo.

© Riproduzione Riservata.