Pippo Baudo commosso per Fabrizio Frizzi/ Video, “innamorato della vita”, Antonella Clerici “grazie amico mio”

Pippo Baudo commosso per Fabrizio Frizzi: l'addio del conduttore al collega morto, il ricordo a Unomattina e l'ultimo saluto di Antonella Clerici sui social.

26 marzo 2018 Emanuela Longo

Pippo Baudo commosso per Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi ha combattuto fino all'ultimo contro la malattia sperando di poter avere la meglio e di poter raccontare nei dettagli, l'incubo che lui e la sua famiglia avevano vissuto. Ed invece è morto nella notte, lasciando un immenso vuoto, tanto sgomento ed un lutto che oggi ha travolto tutti i personaggi del piccolo schermo che lo hanno conosciuto. Toccante il pensiero che Pippo Baudo ha rivolto al conduttore Rai scomparso nelle passate ore. Intervenendo questa mattina a Rtl, ancora molto scosso, il noto conduttore ha ricordato il collega: "Lui ha seminato questo grande amore, questa grande affettuosità". "Era una persona semplice, buona, genuina, appassionata, innamorato della vita e della famiglia alla quale teneva moltissimo e che tutelava in tutti i modi", ha aggiunto Baudo. Il conduttore ha ribadito la speranza di Frizzi di potercela fare, con tanta forza di volontà, fino a tornare in tv all'Eredità dopo l'ischemia dello scorso ottobre, dimostrando di potercela fare. "Perdiamo un grande personaggio, un uomo generoso, buono, civile, un ragazzo d'oro", ha proseguito Pippo, ricordando come mai lo abbia deluso in tutti questi anni, “era un ragazzo eccezionale”. "E' morto sul lavoro", ha detto, spiegando come anche ieri sera lo avesse visto in tv. Un appuntamento fisso quotidiano, quasi a sincerarsi del suo stato di salute.

L’ADDIO COMMOSSO DI ANTONELLA CLERICI

E' apparso molto provato Pippo Baudo, in collegamento telefonico con Rtl 102.5. "Era sempre allegro, sempre disponibile", ha spiegato, senza dimenticare la famiglia disperata che Frizzi, con la sua morte, ha lasciato. Quel voler restare "aggrappato" alla tv da parte di Fabrizio, per Baudo era "essere aggrappato al pubblico e quindi alla vita". Proprio alla moglie Carlotta, alla figlia Stella e al fratello Fabio Fabrizio era molto legato e per loro, a detta di Pippo, il conduttore aveva disperatamente lottato fino alla fine. Il suo garbo, la gentilezza e la simpatia di Fabrizio oggi è stata ribadita più volte dal collega: "Fabrizio scacciava dalla sua vita la tristezza, gli piaceva stare insieme agli altri, sempre allegramente quasi come se presagisse che un giorno avrebbe dovuto soffrire tanto e lasciarci", ha ancora commentato Pippo Baudo. La commozione di Pippo è prosegita anche a Unomattina in collegamento telefonico con la trasmissione dio RaiUno, alla quale ha voluto ricordare l'amico scomparso fino alle lacrime, ribadendo come, dopo di lui, è stato colui che ha condotto più programmi. A ricordare oggi il presentatore, volto amatissimo del piccolo schermo, è stata anche Antonella Clerici, che tramite i suoi social ha lanciato il suo ultimo messaggio all'amico e collega, che dopo la malattia aveva accolto anche nel suo studio a La prova del cuoco: "Grazie amico mio per tutto".

