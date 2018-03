Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ricorda Fabrizio Frizzi

Oggi, lunedì 26 marzo, alle 17.10 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ricorderà Fabrizio Frizzi?

26 marzo 2018

Oggi, lunedì 26 marzo, alle 17.10 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Questa mattina la conduttrice napoletana ha ricordato Fabrizio Frizzi: “Ho avuto la grande fortuna di essere tua amica.... Non potremo mai dimenticare la tua umanità e la tua gentilezza... Ciao Fabrizio”, ha scritto Carmelita su Intagram pubblicando una foto del collega della Rai. La D’Urso ha anche dedicato un pensiero a Frizzi nelle sue Instagram Stories: “Queste rose questa volta le dedico a una persona straordinaria e io avevo la fortuna di essere sua amica… è Fabrizio che ore non c’è più”, dice la voce della conduttrice mentre riprende delle bellissime rose bianche. Non è da escludere che anche oggi pomeriggio nel corso del suo programma, Barbara D’Urso dedichi qualche parola per ricordare Frizzi, scomparso questa mattina in seguito a un’emorragia celebrale.

Critiche per Domenica Live

La puntata di ieri, 25 marzo, di Domenica Live ha raccolto 2.456.000 spettatori con il 14.5% di share con la presentazione di 26 minuti, 2.806.000 (18%) dalle 14.29 alle 16.21, 3.178.000 spettatori (22.2%) dalle 16.25 alle 16.55, 3.267.000 spettatori (23.1%) dalle 16.58 alle 17.56, 3.277.000 spettatori (21.7%) dalle 18.02 alle 18.31 e 2.584.000 spettatori (16.2%) con l’Ultima Sorpresa. Un’ottimo risultato, ma il programma domenicale di Barbara D’Urso è stato molto criticato per la scena dell’ipnosi di Nadia Rinaldi: “Voglio credere che veramente era sotto ipnosi e non una messinscena per cash. E non per fare la moralista ma vedere Barbarella che rideva mi rivolta lo stomaco… e menomale parla tanto di bullismo e violenza sulle donne ricordiamo che la violenza non è solo fisica” e “Più che #domenicalive dovrebbero chiamarla domenica shock o domenica horror. Ma un bollino per i bambini lo mettiamo? Di quelli fissi però”, hanno scritto due utenti su Twitter commentando il ballo dell’attrice.

