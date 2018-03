Rita Dalla Chiesa / L'ex moglie di Fabrizio Frizzi piange l'ennesimo lutto: "Sarà sempre parte di me"

La conduttrice travolta da un altro lutto dopo la morte del genero, Rita dalla Chiesa dovrà dire addio anche all'ex marito, Fabrizio Frizzi mancato nella notte per un'emorragia cerebrale

26 marzo 2018 Hedda Hopper

Rita dall Chiesa

Un vicino di casa, un parente, qualcuno di familiare, questo era quello che pensava il pubblico di Fabrizio Frizzi, era incredibile e chi è arrivato a sposarlo lo sa bene. Rita dalla Chiesa piange oggi l'ennesimo lutto confermando un tunnel di dolore e dispiaceri iniziato lo scorso ottobre con il primo malore che aveva portato Fabrizio Frizzi in ospedale la prima volta. Dopo il malore, il ritorno in tv e il lutto per Rita dalla Chiesa con la morte dell'amato genero, Massimo Santoro. Oggi per lei è sicuramente un giorno buio, un giorno da dimenticare e che non avrebbe mai voluto vivere, la conduttrice dovrà dire addio all'ex marito, quello stesso "ragazzo" gentile che in questi anni ha sempre combattuto per il suo lavoro e che in questi ultimi mesi ha fatto lo stesso per la famiglia, la moglie e l'amata figlia. La sua lotta alla fine non è riuscita e Frizzi è mancato a 60 anni circondato dall'affetto dei suoi cari e Rita dalla Chiesa? La conduttrice potrebbe avere qualche rammarico per via di quello che è successo in questi mesi. Qui la notizia approfondita su Fabrizio Frizzi

IL MALORE DI FABRIZIO FRIZZI E LA SUA REAZIONE

Quando Fabrizio Frizzi ha avuto il malore lo scorso ottobre, lei stessa ha confermato di volersi fare da parte e di non voler disturbare quello che era un momento familiare nonostante la voglia di correre da lui, al suo capezzale. Lei stessa, in un'intervista a Verissimo, lo ha confermato dicendo: "Auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta”. E poi ha voluto anche dare peso alla sua seconda famiglia e alla sua amata moglie, Carlotta, alla quale lei non ha mai voluto pestare i piedi, in nessun modo, per non rendere ingombrante la sua figura nemmeno in questo tremendo momento: "Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie". E come reagirà in questo momento? Ancora una volta deciderà di farsi da parte o farà quello che è giusto e questo che sente per dire adeguatamente addio a quello "che stato l’uomo più importante della sua vita”?

LA REAZIONE DI RITA DALLA CHIESA

Al momento Rita dalla Chiesa non ha ancora reagito, almeno non ufficialmente, alla notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore è stato ricoverato ieri sera per un'emorragia cerebrale e lei, così come le persone vicine alla sua famiglia, lo sapeva già che la questione era critica ma questo non l'ha spinta a raggiungere l'ospedale e nemmeno l'obitorio che, questa mattina, ha ospitato il fratello del conduttore, la moglie e Orfeo. Nei giorni scorsi ha usato i social per dire addio al suo amato genero ma anche per dire quello che pensava di Fabrizio e del suo ritorno "alla vita" ma, al momento, la sua ultima foto risale a ieri dove augurava a tutti una buona domenica delle Palme con un selfie "non davvero perfetto". La camera ardente dovrebbe essere aperta domani mattina proprio presso la sede Rai, anche se al momento non c'è ancora una conferma ufficiale, e sicuramente a quel punto Rita dalla Chiesa non potrà più farsi da parte ed evitare di reagire riguardo a questo lacerante dolore.

