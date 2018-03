SENZA TREGUA 2/ Su Rete Quattro il film con Scott Adkins (oggi, 26 marzo 2018)

Senza tregua 2, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Scott Adkins, Robert Knepper, Rhona Mitra, alla regia Roel Reinè. La trama del film nel dettaglio.

26 marzo 2018

il film d'azione in prima serata su Rete 4

ALLA REGIA ROEL REINE'

Senza tregua 2, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo in lingua originale Hard Target 2. La pellicola è stata prodotta nel 2016 da Oliver Ackermann, Sean Daniles e Chris Lowenstein per la regia di Roel Reinè. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Matt Haervey in collaborazione con Dominic Morgan e George Huang mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Jack Wall. Nel cast sono presenti Scott Adkins, Robert Knepper, Rhona Mitra, Temuera Morrison, Ann Truong e Adam Saunders. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENZA TREGUA 2, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Wes Baylor è un ex marine dell’esercito degli Stati Uniti d’America che ha deciso di dare un taglio netto alla propria esistenza dopo quanto successo nella sua precedente esperienza sportiva. In particolare per quanto avvenuto nello scontro avuto sul ring con il suo principale rivale ed amico. Uno scontro drammatico nel quale l’amico è morto lasciando un grandissimo vuoto in lui e soprattutto imponendogli un duro confronto con la propria coscienza. La diretta conseguenza di tutto questo è stata la decisione di abbandonare per sempre missioni militari di qualsiasi genere. Nonostante questo, non passa un solo giorno della propria esistenza in cui Wes non si danni l’anima per quello che ha fatto. Una continua dannazione che lo porta ad affogare il dispiacere nell’alcol consumato in interminabile serata trascorse nei locali. Il suo unico mezzo di sostentamento è quello di prendere parte ad incontri clandestini di lotta libera nel quale è molto abile. Una sera, suo malgrado, viene scovato dal suo vecchio collega e diretto superiore Aldrich che ha una interessante proposta economica per lui. In particolare gli viene proposta quella che sembra essere un semplice combattimento nel Myanmar per un lauto compenso di ben 1 milione di dollari. Essendo in ristrettezze economiche ed intravedendo all’orizzonte la possibilità di poter smettere per sempre di combattere in incontri clandestini, Wes decide di accettare. Suo malgrado una volta arrivato sul posto scoprirà che non dovrà affrontar alcun incontro e di essere stato ingannato. Infatti, Wes è stato scelto come la preda in una vera e propria battuta di caccia all’uomo. Wes è da solo nella giungla in una disperata lotta per la sopravvivenza avendo alle proprie calcagna dei guerriglieri mercenari armati fino ai denti. Furioso Wes non solo dimostrerà le proprie abilità nella sopravvivenza ma da preda saprà trasformarsi in cacciatore.

