Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Video, Cecilia Capriotti: “Le frasi che ha detto Francesco Monte...”

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: video. Cecilia Capriotti: “Le frasi che ha detto Francesco Monte...”. E il tg satirico replica a Nadia Rinaldi: online il suo messaggio audio

26 marzo 2018 - agg. 26 marzo 2018, 21.37 Silvana Palazzo

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi

Striscia La Notizia rincara la dose e torna a parlare non soltanto di Canna-gate ma di Corna-gate. Il tg satirico approfondisce ulteriormente il possibile collegamento tra i due scandali dell'Isola dei Famosi 2018 e arriva a formulare che "Il corna-gate sia stato concepito per allontanare l'attenzione dal canna-gate". Ma chi ci sarebbe dietro questa strategia? Per Striscia La Notiza l'autore sarebbe Gabriele Parpiglia. "Chi c'è dietro il selfie tra Francesco Monte ed Eva Henger? Chi scrive su Chi, dove è spuntata la notizia del corna-gate per la prima volta? Chi ancora cura il magazine di Uomini e Donne, dove Francesco Monte cura una sua rubrica?" fa notare il tg satirico, secondo il quale Parpiglia avrebbe lavorato per sollevare un nuovo caso solo per spostare l'attenzione dal canna-gate e quindi da Francesco Monte. Come risponderà il giornalista? (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE CONFESSIONI DI CECILIA CAPRIOTTI

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del “canna-gate”, il caso scoppiato all’Isola dei Famosi dopo la denuncia di Eva Henger, secondo cui Francesco Monte avrebbe consumato marijuana in Honduras. Il tg satirico ha tirato nuovamente in ballo Cecilia Capriotti: l’ex naufraga tornerà a parlare dopo la ricostruzione fatta col “Var” (clicca qui per il video). Striscia la Notizia ha annunciato che Cecilia ha confermato la tesi del programma. “Le frasi che ha detto Monte sono vere perché ero lì e noi le avevamo sentite, non posso negare questo”, la dichiarazione anticipata dalla trasmissione di Canale 5, che stasera manderà in onda il nuovo servizio realizzato sul “canna-gate”. Da casa comunque quelle frasi non erano state comprese bene. A tal proposito Cecilia Capriotti ha chiarito: «Non si sentivano perché c’erano voci sopra. Nessuno ha messo in discussione Eva». Nella puntata di oggi, lunedì 26 marzo 2018, Striscia la Notizia aggiungerà un nuovo tassello alla vicenda che vede il tg satirico contrapposto all’Isola dei Famosi.

STRISCIA LA NOTIZIA PUBBLICA AUDIO DI NADIA RINALDI

A proposito di “canna-gate” e Isola dei Famosi, Striscia la Notizia ha deciso di replicare a Nadia Rinaldi, che nella puntata di ieri di Domenica Live ha attaccato il tg satirico per la questione dell’audio inviato ad Eva Henger. In particolare, la showgirl nello studio di Barbara d’Urso ha accusato Striscia la Notizia di aver tagliato l’audio in questione e quindi di averlo mandato in onda in modo incompleto. Da qui la decisione del programma di Antonio Ricci di pubblicare il messaggio audio originale e integrale. Sarà pubblicato stasera sul sito di Striscia la Notizia. Il caso, dunque, è tutt’altro che chiuso. Chissà se Nadia Rinaldi replicherà. Ieri a Domenica Live il tema è stato solo sfiorato: «La macchina della verità è momentaneamente sospesa. È stato deciso così, di aspettare gli sviluppi. Non chiedetemi il motivo, non lo so neppure io. Così è, quindi ora chiudiamo il capitolo sul canna-gate», ha dichiarato ieri la conduttrice.

© Riproduzione Riservata.