Striscia la notizia/ Conduttori e inviati ricordano Fabrizio Frizzi

Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Il ricordo di Fabrizio Frizzi.

26 marzo 2018 Redazione

Ficarra e Picone

La morte improvvisa di Fabrizio Frizzi ha colpito il mondo della televisione e anche “Striscia la notizia” ha dedicato un ricordo al conduttore Rai: “#Striscia saluta un collega, un amico. Ciao Fabrizio! #FabrizioFrizzi”, è il messaggio apparso sul profilo Twitter del programma di Canale 5. Ezio Greggio, storico conduttore del tg satirico di Antonio Ricci, ha dedicato un pensiero a Frizzi: “Sei stato uno dei migliori professionisti che ho incontrato nella mia carriera: sorridente, educato, spiritoso mai banale. Un eterno simpatico ragazzone. Con te se ne va un pezzo della tv alla quale appartengo “la banda degli anni 80”. Le mie condoglianze alla tua famiglia Ciao Fabri”. Anche Luca Abete ha affidato ai social il suo personale ricordo di Frizzi: “Questo premio me lo consegnasti tu. Per me il fatto di riceverlo da te era il riconoscimento vero. Sei stato per tutti un simbolo di correttezza. Per noi colleghi un esempio di gentilezza sempre più rara! Ero un tuo fan ai tempi di TANDEM. Resterai un modello di professionista al quale ispirarmi. Ciao Fabrizio. Grazie a nome di tutti noi”, ha scritto l’inviato postando una foto insieme a Fabrizio. Infine anche Rajae Bezzaz ha scritto su Facebook: “Ciao Fabrizio, Anima gentile ci mancherai R.I.P”,

Ottimi ascolti per il tg satirico

Striscia la notizia ha chiuso la settimana scorsa con ottimi ascolti, riconfermandosi il programma più visto dell’access prime time. Sabato 24 marzo, la puntata di Striscia è stata vista da 4.492.000 telespettatori e il 19.53% di share. Sul pubblico attivo il Tg satirico condotto da Ficarra e Picone ha ottenuto il 22.48% di share. Alle 21.00, Striscia ha raggiunto picchi che sfiorano i 5 milioni di telespettatori (4.900.871), pari al 21.30% di share e al 23.88% di share sul target 15-64 anni. Il programma di Antonio Ricci festeggia un altro traguardo: sono 18 anni che Cristian Cocco milita come inviato di Striscia. “Nel 2000 partecipai a "La sai l’ultima?" condotto da Gigi Sabani e Natalia Estrada. Su quel palco mi notò un autore che mi propose ad Antonio Ricci”, ha raccontato l’inviato a Tv sorrisi e Canzoni. Il giorno di Natale del 2000 Cocco ha esordito nel tg satirico di Canale 5 con un servizio sulle barriere architettoniche di Oristano. Appuntamento questa sera, lunedì 26 marzo, alle 2.40 su Canale 5 con un nuova puntata di Strisica la notizia!

© Riproduzione Riservata.