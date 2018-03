THE WALKING DEAD/ Anticipazioni del 26 marzo 2018: quale sarà il destino di Negan?

The Walking Dead 8, anticipazioni del 26 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Attacco a Hilltop da parte di Simon: Maggie riuscirà a difendere i suoi?

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, 26 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Fuori strada". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Negan (Jeffrey Dean Morgan) chiede spiegazioni a Dwight (Austin Amelio) su come sia riuscito a fuggire ed alla fine decide di gettarsi verso il confronto con Rick (Andrew Lincoln). Mentre il villain sale in auto, Hilltop riceve un'offerta pacifica su cui Maggie (Lauren Cohan) non è sicura. Poco dopo, Simon (Steven Ogg) porta Dwight con sé in auto e cerca di capire la verità su quanto è successo. Rick invece trova Negan lungo la strada e riesce a disarcionarlo. Il leader dei Saviors cerca quindi riparo all'interno di un edificio in decadenza e si ferma solo quando intuisce che il rivale ha finito i proiettili. Rick però è determinato ad ucciderlo e dopo averlo colpito con una mazza, riesce a farlo cadere dalla balconata. Nel frattempo, Maggie, Michonne (Danai Gurira) e Enid (Katelyn Nacon) raggiungono il punto d'incontro segnalato sul biglietto e fanno la conoscenza di Georgie (Jayne Atkinson), una donna che si fa guardare le spalle da due amiche. Riferisce inoltre di voler scambiare informazioni sul futuro in cambio di cibo e musica, sottolineando di aver già fatto accordi simili.

Michonne è sul punto di cedere, ma Maggie decide di portarle tutte e tre a Hilltop, diffidente anche di fronte a tante belle parole sul suo gruppo. Rick invece segue Negan lungo un labirinto di detriti, mentre gli annuncia che lo ucciderà. Il villain invece è sicuro di aver salvato tutte le comunità che ha incontrato lungo la propria strada e che sia stato invece lui a compromettere il loro equilibrio. Gli propone poi di ripristinare l'accordo con tanto di perdono, in cambio di una riduzione delle richieste e l'abbandono delle ostilità da parte delle tre comunità. Rick invece gli rivela che Jadis (Pollyanna McIntosh) è rimasta l'unica sopravvissuta della sua comunità e solo in quel momento Negan realizza che cosa sia successo. Lo Sceriffo invece trova Lucille. Intanto, Simon cerca di capire da Dwight quante volte abbia pensato di uccidere Negan, dato tutto il dolore che gli ha causato. Sottolinea poi che al posto del capo agirebbe in modo diverso e cercherebbe altre alleanze, mettendo al primo posto la sopravvivenza dei Saviors. Dopo aver trovato l'auto di Negan, Simon ipotizza la possibilità di lasciare il capo sul posto e pensare a loro stessi. A Hilltop, Maggie prepara la difensiva contro i Saviors e rifiuta ancora la proposta di Michonne di lasciare Georgie e le due amiche, per via del cibo che trasportano. Cambia però idea alle parole di Michonne, che le ricorda il motivo della morte di Carl (Chandler Riggs). Dopo essere sfuggito a Rick, Negan si risveglia invece in auto con Jadis che gli punta la pistola. Simon invece fa un discorso ai Saviors ed annuncia la distruzione di Hilltop.

ANTICIPAZIONI DEL 26 MARZO 2018, EPISODIO 13 "FUORI STRADA"

Abbiamo lasciato Negan in balia dei progetti misteriosi di Jadis. Non è chiaro come la leader della discarica intenda risolvere la questione e quale sia il motivo che l'ha spinta a sottrarlo a Rick. Quest'ultimo invece si trova lontano da Hilltop e dalla sua comunità, che come abbiamo visto riceverà presto una visita di Simon. Ormai auto-eletto nuovo leader dei Saviors, Simon intende spazzare al suolo la comunità di Rick e non esiterà ad andare contro gli stessi piani di Negan. Non stupirebbe se dopo lo scontro con Hilltop riuscisse in qualche modo a sopravvivere e si ritrovasse di fronte al proprio leader. A quel punto non ci sono dubbi su quale scelta farà l'ex braccio destro del villain. Rimane invece un punto interrogativo sulla prossima mossa di Dwight. Come riuscirà a mettere in guardia Maggie ed il resto del gruppo? La Vedova in questo momento sta preparando la difesa, ma le sue risorse non sono di certo paragonabili a quelle dei Saviors.

