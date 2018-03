THIRTEEN DAYS/ Su Iris il film con Kevin Costner e Bruce Greenwood (oggi, 26 marzo 2018)

Thirteen days, il film in onda su Iris oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Kevin Costner, Steven Culp, Bruce Greenwood, alla regia Roger Donaldson.

26 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST KEVIN COSTNER

Thirteen days, il film in onda su Iris oggi, lunedì 26 marzo 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica e storica che è stata prodotta nel 2000 con la regia di Roger Donaldson, il soggetto è stato tratto dal libro The Kennedy Tapes - Inside the White House During the Cuban Missile Crisis che è stato scritto da Ernest R. May, Philip D. Zelikow mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da David Self. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Jones, il montaggio è stato eseguito da Conrad Buff IV e la scenografia è stata pensata ed ideata da J. Dennis Washington. Nel cast sono presenti diversi grandi nomi del cinema hollywoodiano come Kevin Costner, Steven Culp, Bruce Greenwood, Stephanie Romanov, Dylan Baker e Kevin Conway. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THIRTEEN DAYS, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo nell’anno 1962, nel pieno del clima della guerra fredda con il mondo costantemente sospeso per la rivalità tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Due contrapposizioni nette non solo per motivi geopolitici ma anche per filosofia di vita e di vedere l’economica. Un aero spia americano sorvolando i cieli della ostile Cuba, vicina al governo sovietico, scopre una base missilistica in costruzione. Si evince chiaramente che a lavoro ci siano soldati con armi sovietiche. La notizia non appena arriva alla Casa Bianca con tanto di foto che documentano quello che sta accadendo, mettendo in agitazione l’intero Stato Maggiore a partire dal Presidente Kennedy. In particolare il Presidente ha un intenso scambio di opinioni con il proprio principale consigliere Kenneth O’Donnell per cercare di capire come muoversi nella speranza di evitare un devastante conflitto di livello mondiale. A rendere maggiormente delicata la questione c’è la scoperta che i missili sono stati armati con delle testate nucleari. A questo, il Presidente, d’accordo con il fido Kenneth e con il fratello Bob, decidono di mostrare i muscoli imponendo a Mosca l’immediato smantellamento della basa missilistica dando così inizio alla più grave crisi diplomatica del dopo Seconda Guerra Mondiale. Una crisi che durerà tredici lunghi giorni in cui l’esercito americano era pronto in qualsiasi momento a muovere guerra verso Cuba e Mosca, tenendo così l’intero Mondo con il fiato sospeso partendo dalla Santa Sede che si è spesa lungamente per appianare le divergenze. Sarà molto importante il lavoro diplomatico che in questi lunghi giorni di trepidazione porterà avanti lo staff dello stesso Presidente.

