Techetechetè oggi al posto di L'Eredità di Frizzi/ “Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto” su Rai 1

Su Rai1 non va in onda “L’Eredità”, il game show condotto da Fabrizio Frizzi: alle 18.50 lo speciale Techetechetè dal titolo “Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto”.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabrizio Frizzi (LaPresse)

Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 18.45 non andrà in onda il consueto appuntamento con L’eredità. Fabrizio Frizzi, che conduceva il game show da ormai 4 anni, è scomparso questa notte a 60 anni per un’emorragia celebrale. Per la scomparsa del grande conduttore televisivo tantissimi i tributi e i cambi di programmazione per l’intera giornata sulle reti Rai: al posto de L’eredità andrà in onda dalle 18.50 uno speciale “Techetechetè” dal titolo “Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto”. Nel pomeriggio anche il canale radio Techeté ha reso omaggio a Frizzi con “Mezzogiorno con Fabrizio Frizzi” (programma di Rai Radio2 del 1997) con le interviste del conduttore, da Via Asiago, ai grandi nomi dello spettacolo e della musica italiani in una versione inedita e originale. Il giornalista Mario Manco, su Vanity Fair, ha apprezzato la sospensione dei programmi: “Applausi alla Rai ma ancora di più a Mediaset per decidere di sospendere molti dei programmi del day-time (Uomini e Donne e Avanti un altro su tutti) per onorare la memoria di #FabrizioFrizzi. Quando l'umanità prende a calci lo share”.

L’ultimo saluto a L’eredità

Lo scorso 23 ottobre Fabrizio Frizzi era rimasto vittima di una ischemia prima di una puntata dell'Eredità. Dopo quasi due mesi, il 15 dicembre, era tornato alla conduzione del game show. In una delle ultime puntate de L’eredità, Fabrizio Frizzi si era commosso salutando Andrea Saccone, il giovane che per 14 puntate aveva mantenuto il titolo di campione. “Prima di tutto bravo per quello che hai fatto. Ora torna alla tua vita normale, tutto questo è stato un gran gioco. Adesso torna a fare le cose importanti della vita di tutti i giorni, noi facciamo il tifo per te, per i tuoi esami. Sei stato un campione favoloso!”, aveva detto il conduttore al campione. Andrea aveva poi condiviso sui social la foto dell’abbraccio con Frizzi: “Un abbraccio che vale più di 14 puntate. Ciao e grazie di tutto”. Solo ieri sera è andata in onda l'ultima puntata registrata da Fabrizio Frizzi de l'Eredità: “Buona serata, la linea al Tg1, ci vediamo domani”, così ha salutato il suo pubblico.

© Riproduzione Riservata.