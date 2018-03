Tina Cipollari tronista/ Uomini e Donne: il suo trono è troppo "trash"?

Da qualche settimana Tina Cipollari è tornata a vestire i panni di tronista a Uomini e Donne. Il popolo del web inneggia al trash ma non nasconde il suo divertimento.

26 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Da un paio di settimane una fetta del trono classico di Uomini e Donne è dedicata al “trono” di Tina Cipollari che, dopo essersi separata dal marito Chicco Nalli, scherza sulla sua condizione di single. Ovviamente nello spazio dedicato alla bionda opinionista non poteva mancare la sua nemica giurata: Gemma Galgani. La dama torinese quando ha saputo che Tina sarebbe diventata tronista ha chiesto di fare l’opinionista: “Non ho mai chiesto nulla alla redazione, adesso voglio accogliere i suoi corteggiatori così come lei fa con i miei”. La dama del trono over ha così accolto i corteggiatori di Tina: “Mi stupisce che ci siano tanti corteggiatori per lei. L’hai vista bene? Nel suo modo giunonico di essere? Te sei magro, lei è un po’ tanta per te. Ah le hai portato dei dolci? Sì, le piace essere presa per la gola. Lei è da Festival della porchetta, si veste come il mago O Telma, ci vuole coraggio a portarla in giro. Vi ho portato del caciocavallo per fare i panini”, sono alcuni dei consigli che Gemma ha sciorinato ai corteggiatori. Maria De Filippi, invece, ha definito, Tina una “milf”.

Il web divertito dal trono di Tina Cipollari

Nonostante Tina Cipollari abbia chiesto a gran voce di tenere lontano Gemma, la dama continua a incontrare i pretendenti della storica opinionista. I corteggiatori sono un po’ delle macchiette, c’è chi canta, chi balla e chi fare uno spogliarello sulle note di “Nove settimane e mezzo”. Sui social il pubblico è ancora un po’ indeciso su che giudizio dare al trono di Tina Cipollari: “Io comunque devo ancora capire se questi sono veri corteggiatori, se Tina è diventata vera tronista, o se è solo per un pochino di trash. Sono più propensa verso l'ultima versione”, scrive un utente su Twitter. In tanti parlano di “trash” e non nascondo il loro divertimento: “Il trono di Tina si fa molto interessante e molto trash grazie Maria” e “Questi corteggiatori di Tina sono solo trash. Morta sepolta”. Altri chiedono di dedicare più spazio al trono della bionda opinionista: “Voglio le esterne di Tina. Redazione mi senti?” e “Maria ma non si possono fare tutte le puntate settimanali su Tina e i suoi corteggiatori?”.

© Riproduzione Riservata.