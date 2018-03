Totò Schillaci/ Che cosa fa da quando ha lasciato il calcio? (Ieri oggi italiani)

Totò Schillaci, torna in televisione il re delle Notti Magiche del Mondiale di Italia 1990. Parlerà degli azzurri che non sono riusciti a qualificarsi al prossimo? (Ieri oggi italiani)

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Totò Schillaci, Ieri oggi italiani

Una cosa è certa: quando si parla del grande Totò Schillaci, ospite a Ieri oggi italiani, non c’è bisogno di presentazioni. Che il calcio sia una delle discipline sportive più amate dagli italiani è cosa nota. Alcuni giocatori, però, sono rimasti dei veri e propri miti indiscussi nonostante il passare del tempo e Totò Schillaci è uno di loro. Di sicuro, ad averlo reso un idolo per tutti gli appassionati di calcio è stata la sua partecipazione ai Mondiali di Italia ’90. Le notti magiche di quel mondiale nessuno le ha dimenticate come, del resto, i volti di quei giocatori che sono passati letteralmente alla storia. Tra loro c’era anche un giovanissimo Totò Schillaci che già dava prova di essere un grande talento con il pallone ai piedi ma che ancora aveva molto da dare e da dire sul campo da gioco. Le prodezze di Totò Schillaci, infatti, sono note anche con la maglia bianco nera. L’attaccante della nazionale ha militato a lungo nella Juventus e, anche durante questa esperienza, ha dimostrato di essere un vero e proprio campione. Ma cosa fa adesso Totò Schillaci? Che un grande calciatore appenda i tacchetti al chiodo è decisamente impossibile. Schillaci, dal canto suo, ha deciso di raccontare il calcio a suo modo.

LA VITA DA INVIATO DI QUELLI CHE IL CALCIO

Per chi non lo sapesse Totò Schillaci è uno degli inviati speciali di Quelli che il calcio. I suoi collegamenti sono a dir poco degli di nota e non mancano mai di un tocco divertente e ironico, perfetto per rendere la trasmissione un momento di puro relax. I fan di Totò Schillaci e, più in generale, gli appassionati del calcio italiano, dunque, non devono assolutamente perdere la nuova puntata di Che fuori tempo che fa per scoprire come se la caverà il calciatore alle prese con le domande che Fabio Fazio gli porrà durante la trasmissione. Di sicuro, nel scopriremo delle belle anche ma non solo sul passato calcistico di Totò Schillaci. In molti, ad esempio, non faranno alcun difficoltà a ricordare la sua partecipazione al talent show L'isola dei famosi. In quella occasione, Schillaci si mise a nudo di fronte alle telecamere e fece conoscere ai sui fan un lato di sè ancora non molto noto. Quale migliore occasione dell'intervista a Che fuori tempo che fa per approfondire ancora di più l'aspetto umano di questo sportivo che passerà alla storia come uno dei più talentuosi della squadra bianco nera e, ovviamente, della nazionale?

