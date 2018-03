Una Vita/ Anticipazioni 26 marzo: Ursula e Fernando alleati contro Teresa e Mauro

Anticipazioni Una vita, puntata 26 marzo 2018: Ursula e Fernando si alleano contro Teresa e Mauro, sempre più innamorati. Arturo corteggia Rosina, Elivira provoca Simon.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Un’altra avvincente settimana di Una Vita comincia oggi, lunedì 26 marzo. Alle 14.10, canale 5 trasmetterà una nuova puntata della soap opera spagnola che, da quasi tre anni, ogni giorno, fa compagnia agli italiani. Le storie degli inquilini di Acacias 38 regalano sempre colpi di scena e tantissime emozioni e anche questa settimana ci sarà poco tempo per annoiarsi. Mauro e Teresa sono sempre più innamorati e per non mettere in crisi la sua relazione, il poliziotto ha deciso di non occuparsi più dei casi che coinvolgono Cayetana che, dopo aver aggredito Ursula, è stata nuovamente affidata alla maestra. Tra Celia e Felipe, invece, il matrimonio è sempre più in crisi. Nonostante l’avvocato stia facendo di tutto per recuperare la fiducia della moglie, quest’ultima è sempre più attratta da Cruz. Gelosie e ripicche, invece, tra Rosina e Liberto: la prima è diventata l’obiettivo sentimentale di don Arturo mentre il secondo continua ad uscire con Elvira. Al centro della nuova puntata di Una Vita, sarà proprio l’amore l’argomento principale ma anche i misteri e i sotterfugi che, da sempre, animano il famoso quartiere spagnolo.

FERNANDO E URSULA CONTRO TERESA

Teresa, felice di poter vivere il suo amore con Mauro, continua ad occuparsi anche di Cayetana e del patronato. La sua serenità, però, potrebbe finire prima del previsto. Fernando, dopo aver scoperto qualcosa di oscuro sul passato di Mauro da Sara, la ragazza che continua ad intrufolarsi nella vita del poliziotto, deluso anche dal rifiuto di Teresa che gli ha preferito l’amore di Mauro, comincerà ad allearsi con Ursula. L’uomo, infatti, comincia a credere alle parole di Ursula e a guardare con sospetto tutto ciò che fa Teresa. Quando la maestra si reca alla riunione del Patronato, capisce di non avere più solo Ursula come nemica, ma anche Fernando. Don Arturo, nel frattempo, continua a corteggiare Rosina. Il colonnello paga così il nuovo vestito della donna e, convinto da Susana, decide di far diminuire la scollatura. Elvira, invece, è sempre più presa da Simon e, per provocarlo, bacia e abbraccia Liberto anche in pubblico. Il maggiordomo, però, continua ad avere altri pensieri per la testa.

