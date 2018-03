Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 26 marzo: doppia scelta in arrivo? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni della nuova registrazione del trono classico del 26 marzo. Sara Affi Fella e Nilufar Addati pronte ad annunciare la scelta?

26 marzo 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Si sta tenendo in queste ore la nuova registrazione di Uomini e Donne. Tronisti e corteggiatori sono tornati nel noto studio di Canale 5 per quelle che saranno le nuove puntate, proprio in un giorno che ha visto Uomini e Donne non andare in onda per la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Questa terribile notizia non ferma però i lavori nello studio di Canale 5, che potrebbe vedere importanti novità per le due troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Entrambe sono rimaste con soli due corteggiatori e in entrambi i casi tra i due c'è la scelta. Nella nuova registrazione, viste le ultime cose accadute, una delle due troniste o addirittura entrambe, potrebbero annunciare di essere pronte a fare la loro scelta.

NILUFAR E SARA PRONTE A SCEGLIERE?

Il trono di Nilufar è infatti in una situazione molto delicata, che necessita di una svolta importante; allo stesso modo Sara sembra ormai aver capito chi tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi vuole al suo fianco. Ma in questi due casi, come avverrà la scelta? Sembra infatti che la redazione abbia deciso di registrare le scelte "in segreto" e, quindi, senza la presenza del pubblico, così come accaduto per Paolo Crivellin. Il tutto per far sì che il pubblico non sappia prima della puntata chi tra i due corteggiatori/corteggiatrici sia la scelta. Il pubblico di Uomini e Donne rimane inoltre in attesa di scoprire quale sarà invece la scelta di Nicolò Brigante, ormai davvero imminente. Si scoprirà magari oggi qualcosa in più su questa scelta tra Virginia Stablum e Marta Pasqualato?

