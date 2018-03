Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi, l'amica snobba il corteggiatore? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: l'amica di Sara Affi Fella prende in giro Lorenzo Riccardi durante una diretta sui social? Ecco tutta la verità.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi diventeranno una coppia? La tronista napoletana di Uomini e donne è sempre più presa dal corteggiatore che, tuttavia, continua a non godere della fiducia di Sara. Nelle scorse ore, il corteggiatore sarebbe finito nel mirino dell’amica di Sara Affi Fella. Come si legge sul portale News UeD, l’amica della tronista ha fatto una diretta sui social nel corso della quale avrebbe preso in giro Lorenzo Riccardi. Con un messaggio inviato al citato sito, però, l’amica della tronista napoletana ha smentito tutto. “Si trattava di uno scherzo nei confronti del mio ragazzo, nessuno ha offeso nessuno tanto meno Lorenzo. Quindi non vi permetto di scrivere e dire determinate cose. Un conto è leggere i commenti e ridere, un altro conto è dire che abbiamo offeso Lorenzo. Quindi evitiamo di dire cavolate in giro. La diretta mia di ieri sera era tra amici e non centrava Lorenzo”, ha fatto sapere l’amica della tronista.

NILUFAR ADDATI, GIORDANO MAZZOCCHI SARA’ LA SUA SCELTA?

Nilufar Addati continua ad essere divisa tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Con quest’ultimo sta lentamente recuperando il rapporto, ma è con Giordani che la conoscenza sta andando avanti. Il corteggiatore è sicuramente il preferito del pubblico di Uomini e Donne e sta lentamente conquistando il cuore di Nilufar. Dopo vari alti e bassi, i due si sono anche scambiati il primo bacio e tutto fa pensare che sarà lui la scelta della giovane tronista napoletana che, tuttavia, non ha ancora le idee chiare per la scelta. Molto preso da Nilufar, Giordano ha lanciato un messaggio in codice alla Addati. Sulla neve, attraverso i social, ha fatto recapitare alla tronista il messaggio “sbrigati”. Mazzocchi, dunque, ha voglia di essere scelto il prima possibile. Nilufar, dunque, sceglierà Giordano? Il pubblico spera di sì, anche se, per il momento, la tronista non appare ancora prova per compiere la fatidica scelta.

