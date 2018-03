Uomini e Donne/ Video, Sossio Aruta balla in mutande sui social (Trono Over)

Uomini e donne, anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta balla in mutande sui social e scoppia l'ennesima polemica. Pioggia di critiche per il cavaliere.

26 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sossio Aruta

Sossio Aruta, dopo aver ballato sulla passerella del trono over di Uomini e Donne, fa la stessa cosa nello spogliatoio di uno stadio di calcio. Il cavaliere, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui, insieme ai compagni di squadra, improvvisa un ballo sensuale dopo una vittoria e un gol. “Dopo un mese di infortunio, oggi, finalmente, sono ritornato in campo per soli 20 minuti” – scrive Sossio che poi gioisce per la vittoria e la rete segnata che gli ha permesso di raggiungere quota 375 gol in carriera – “per ricambiare l’affetto, la stima e il calore che mi avete trasmesso in quest’ultimi giorni vi dedico questo momento di festa”. Anche con i colleghi, dunque, Sossio ha tirato fuori le sue doti ballerine che, nell’ultima puntata del trono over hanno conquistato Tina Cipollari e causato la reazione di Gemma che non ha apprezzato affatto lo show del cavaliere con cui ha avuto anche un battibecco. Critiche che Sossio ha ricevuto anche sui social da parte dei followers che, in parte, non hanno gradito il video.

GEMMA GALGANI, NUOVO AMORE PER LA DAMA?

Importanti novità potrebbero esserci nella vita di Gemma Galgani. Dopo la forte delusione vissuta con Giorgio Manetti a cui ha chiuso definitivamente la porta, la dama del trono over di Uomini e Donne è pronta a rimettersi in gioco per cercare nuovamente l’amore. Gli ultimi gossip vorrebbero Gemma nuovamente impegnata nella conoscenza di un cavaliere. La dama, infatti, esattamente come ha fatto quando sono finite le altre storie, non ha alcuna intenzione di fermare la sua ricerca dell’amore. Sin dal primo giorno in cui ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi, Gemma ha sempre dichiarato che avrebbe lasciato lo studio di Uomini e Donne solo con l’amore. In questi anni, ha creduto più volte di averlo trovato per poi restare delusa. Cosa succederà, dunque, stavolta? Dopo Giorgio, sarà finalmente arrivato il principe azzurro pronto a portarla via a bordo di un cavallo bianco? I fans lo sperano per lei.

