Uomini e Donne oggi non va in onda/ Cambiano i palinsesti, ecco perché (26 marzo 2018)

Uomini e Donne oggi, 26 marzo 2018, non va in onda. Cambiano i palinsesti Mediaset dopo la morte di Fabrizio Frizzi: ecco quando torna in onda lo show

26 marzo 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne

Sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne, invece l'Italia si sveglia oggi con una terribile notizia. La morte di Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore italiano, lascia tutti senza parole e profondamente tristi. Di fronte ad un lutto così doloroso, Mediaset e Rai hanno deciso di cambiare i loro palinsesti. Per questo oggi Uomini e Donne non andrà in onda. Dai social ufficiali del programma condotto da Maria De Filippi, giunge infatti questo messaggio: "Maria e tutta la Fascino pgt abbracciano Carlotta e Stella e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per un uomo onesto, perbene, educato, gentile oltre che un grande collega, decidono di non andare in onda quest’oggi con le puntate registrate e previste da palinsesto. Ciao Fabrizio mancherai a tutti noi".

UOMINI E DONNE TORNA DOMANI CON...

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, quindi, non va in onda per la morte di Fabrizio Frizzi. Al suo posto va invece in onda un episodio inedito di Una vita, nota soap di Canale 5. Uomini e Donne torna però in onda domani col trono Classico, quindi con la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi alle 14.45. A confermarlo è la stessa Raffaella Mennoia, che su Instagram scrive: "Oggi Uomini e Donne non andrà in onda ..domani ci sarà il trono Classico..vi aspetto..". Assisteremo domani ad una puntata dedicata alle novità del trono di Tina Cipollari e alle nuove esterne di Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

© Riproduzione Riservata.