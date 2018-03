VALENTINA GREGGIO/ Le vittorie sugli sci e le presenze ai mondiali (Che fuori tempo che fa)

Tra gli ospiti di questa sera nella puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche Valentina Greggio. Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità

26 marzo 2018 Bruno Zampetti

Valentina Greggio

VALENTINA GREGGIO, LE VITTORIE SUGLI SCI

Tra gli ospiti di questa sera a Che fuori tempo che fa ci sarà anche Valentina Greggio. Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità, che nell’ultimo periodo ha letteralmente fatto sognare tutta Italia. Al suo attivo, ad esempio, si contano ben 25 gare vinte. Originaria di Verbania, la Greggio ha dato prova di avere tutte le carte in regola per essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria fuori classe. L’unica a poterla affrontare sembrava essere la Martinez che, però non è riuscita nell’impresa. Sotto il profilo caratteriale, Valentina Greggio appare una ragazza molto determinata e sempre pronta a dare addirittura un po’ più del massimo. Ad ascoltare le sue interviste è assolutamente impossibile non cogliere l’amore che questa ragazza ha per la montagna. A suo giudizio, le discese non sono che una vertigine bianca in cui le decisioni devono essere prese in pochi secondi. E se questo è detto dalla donna che sugli sci è la più veloce del mondo, non si può che non credere a tali parole.

VALENTINA GREGGIO, LE PRESENZE AI MONDIALI

A guardare la carriera di Valentina Greggio c’è da rimanere letteralmente sbigottiti. Basti pensare, ad esempio, che per due anni è rimasta imbattuta e che ha preso parte da protagonista a 3 mondiali di seguito. La sua filosofia di vita è semplicissima: per riuscire ad ottenere risultati ambiziosi bisogna lavorare costantemente. Nulla deve essere, dunque, lasciato al caso nell’opinione di Valentina Greggio che, seppure giovanissima, dimostra di avere una maturità tale da riuscire ad affrontare ogni genere di sfida. A questo punto, tutti gli amanti dello sci non devono fare altro che attendere la messa in onda della puntata di Che fuori tempo che fa. Di sicuro, non mancheranno le occasioni per approfondire tutte le curiosità di una disciplina tanto affascinante quanto faticosa. Insomma, anche questa sera Che fuori tempo che fa offrirà la possibilità a tutti i telespettatori di conoscere più da vicino la storia di vita di una sportiva che ha tutte le carte in regola per rappresentare un esempio per grandi e piccini e che, senza alcun dubbio, ha moltissimo da raccontare sia in merito ai traguardi raggiunti che agli obiettivi che si è prefissa per il prossimo futuro e le nuove gare.

© Riproduzione Riservata.