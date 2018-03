Valeria Favorito, Fabrizio Frizzi le donò il midollo/ “Mi salvò la vita, lo volevo come testimone di nozze”

26 marzo 2018 Silvana Palazzo

Quelle che state leggendo e sentendo su Fabrizio Frizzi non sono affatto frasi di circostanza. Il conduttore, morto oggi, era davvero una persona buona e generosa. Lo dimostra la storia di Valeria Favorito, una ragazza a cui donò il midollo osseo 18 anni fa, salvandole la vita. Questa è una di quelle storie che vale la pena raccontare non solo perché ha avuto un lieto fine, ma anche perché rende omaggio alla bontà di questo uomo. Valeria aveva 11 anni quando Fabrizio Frizzi le ha salvato la vita: aveva urgentemente bisogno di un trapianto di midollo osseo, perché era malata di una grave forma di leucemia. Stava per morire, invece è rinata e presto avrebbe voluto incontrarlo per stringere ulteriormente quel legame che è nato naturalmente dopo il trapianto. «Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio testimone», ha raccontato Valeria Favorito all’Ansa. Ora sente di aver perso un fratello, una persona a cui tiene molto. Non era sicura comunque che Fabrizio Frizzi sarebbe andato al suo matrimonio: «Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so».

VALERIA FAVORITO, LA SORELLINA DI SANGUE DI FABRIZIO FRIZZI

Valeria Favorito stava per morire nel 2000: non c’era nessun donatore compatibile nella sua famiglia, quindi la grave forma di leucemia che l’aveva colpita stava per portarsela via. Nel 1994 però Fabrizio Frizzi aveva fatto un prelievo di sangue, iscrivendosi nel registro dei donatori di midollo osseo. Sei anni dopo giunse il momento: il suo midollo era compatibile con quello della ragazzina di Verona. Inizialmente Fabrizio Frizzi esitò, aveva tanti impegni di lavoro, poi però accettò. All’epoca stava girando una fiction e conduceva con Romina Power “Per tutta la vita”. Quando si assentò per sottoporsi al delicato intervento, la Power disse: «Fabrizio oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno». La legge prevede che il donatore debba restare anonimo e fu così per un po’, ma poi Valeria Favorito riuscì a trovare l’uomo che le aveva salvato la vita. Prima si scrissero, poi si conobbero e diventarono amici, al punto tale che lui la chiamava «la mia sorellina di sangue».

