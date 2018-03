X FILES 11/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2018: una questione di fede

X Files 11, anticipazioni del 26 marzo 2018, in prima Tv su Fox. Mulder e Scully indagano su una setta in cui si svolgono strani sacrifici umani.

X Files 11, in prima Tv su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Oggi, lunedì 26 marzo 2018, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta dell'ottavo, dal titolo "Niente dura per sempre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il piccolo Andrew (Sebastian Billingsley-Rodriguez) stagiocando al parco con la madre, mentre canta una cantilena sul suo pupazzo Mr Chucketeeth. Poco dopo, nota che nei boschi si nasconde un burattino a grandezza naturale e decide di seguirlo mentre la madre si trova al cellulare. Diverse ore dopo, una squadra di ricerche trova il corpo del bambino martoriato. Il caso attira sul posto Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson), che mettono in dubbio la teoria della Polizia locale secondo cui l'aggressione sia dovuta ad un animale. I due federali infatti credono che in realtà l'assassino sia un uomo del posto che frequenta il parco e che prova particolare eccitazione nel vedere la sofferenza delle sue vittime. Durante il funerale, Mulder e Scully individuano un'altra bambina che potrebbe avere delle informazioni.

La piccola tuttavia afferma di non aver visto nessuno prendere Andrew e portarlo nel bosco. Poco dopo, riconosce però Mr Chucketeeth alla tv. Nel frattempo, Scully decide di parlare con lo Sceriffo Strong (Alex Carter) riguardo alla possibilità che il padre di Andrew, l'agente Eggers (Jason Gray-Stanford) possa diventare pericoloso. Strong rifiuta l'idea, ma subito dopo scopre che Eggers sta sfrecciando verso la casa di un sospettato. L'agente infatti irrompe nella casa di Melvin Peter (Ken Godmere), su cui aveva appena fatto delle ricerche grazie al profilo di Scully e si lascia prendere dalla rabbia. Intanto, Mulder si trova nei boschi faccia a faccia con un lupo a cui la Polizia aveva atribuito inizialmente la morte di Andrew. Anche se a casa di Peter viene ritrovato un costume di Mr Chucketeeth, Mulder crede che non sia il vero colpevole. Mentre la città grida al pedofilo, la piccola Emily Strong (Emma Oliver) esce di casa per seguire un pupazzo identico a quello che sta guardando in televisione. Sulla scena del crimine Mulder trova però dei chiari segni che indicano un'evocazione demoniaca ed intuisce che lo Sceriffo ha nascosto lo stesso particolare nel primo omicidio. Mentre Strong rivela di essere un adultero, Eggers trova Peter e lo prende a pugni di fronte ad una folla inferocita. Nonostante l'intervento di Mulder e Scully, l'agente apre il fuoco e lo uccide. Dopo essere uscito su cauzione, Eggers affronta la moglie Diana (Sharon Taylor) per via del tradimento ed in seguito ad una lite, la donna decide di lasciarlo. Finisce però per avere un incidente a causa di una visione di Andrew lungo la strada. Dopo aver sparato a Eggers, Strong viene ucciso da un segugio infernale scatenato dalla moglie, che aveva cercato di punirlo per il suo tradimento. La donna invece viene arsa viva dalle fiamme mentre cerca di ultimare il rito.

ANTICIPAZIONI DEL 26 MARZO 2018, EPISODIO 9, "NIENTE DURA PER SEMPRE"

Nel penultimo episodio, Mulder e Scully dovranno fare i conti con uno strano rito religioso collegato al sacrificio umano di una donna. I seguaci del culto sembrano tra l'altro dimostrare molti meno anni di quanti ne abbiano in realtà, grazie ad una strana cura del dottor Luvenis. Una polvere mista fra organi e sangue, un elisir della giovinezza. Secondo Scully invece il delitto potrebbe essere collegato ad un traffico di organi, motivo per cui i due agenti dovranno fare delle ricerche sulle vendite nel mercato nero. Al centro dell'episodio non ci sarà quindi la classica dinamica fra i due protagonisti, divisi fra lo scetticismo di Scully e le ampie vedute di Muderl. I due protagonisti dovranno infatti confrontarsi con il particolare significato che entrambi hanno dato alla fede. Il tutto mentre i seguaci del culto continuano a tenerli sotto controllo.

